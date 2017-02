VIDEO!!! Scandal la Direcţia de Dezvoltare a Primăriei Romii acuză că pontajul orelor de muncă se face pe „ochi frumoşi”

Publicat de Gabriel Sava 1 vizualizari

Mai multe persoane au acuzat că pontajul orelor de muncă nu respectă realitatea

Mai multe persoane de la ajutor social acuză că pontajul s-ar face pe criterii netransparente u inspectorul care răspunde de pontaj spune că lucrurile se fac doar cu „respectarea legii” u femeia care a denunţat „manevrele electorale” ale PSD de la localele din vară a picat în disgraţia primarului u deşi edilul Misăilă avea programate audienţe marţi, mai mulţi romi au stat să păzească uşile degeaba

La finalul săptămânii trecute, mai multe persoane care beneficiază de ajutor social, majoritatea de etnie romă, au acuzat că nu au pontaj corect pentru orele de muncă obligatorii. În funcţie de valoarea ajutorului social, de valoarea amenzilor convertite în ore de muncă, zeci de persoane sunt în evidenţa Primăriei Focşani şi trebuie, conform legii, să lucreze la diferite activităţi pe domeniul public al municipalităţii. De cele mai multe ori, la activităţi derulate de Direcţia de Dezvoltare-Servicii Publice din cadrul Primăriei Focşani. În această perioadă, cei de la ajutor social au fost solicitaţi să deszăpezească şi să cureţe trotuarele sau parcările. Scandalul a izbucnit de la una dintre persoane, despre care Ziarul de Vrancea a scris şi în trecut. Mirabela Parteni spune că i-a cerut lui Gabriel Vieru, inspector referent care se ocupă de pontaj, o situaţie cu numărul de ore lucrate până la data respectivă. ”Eu mi-am socotit că aproape am terminat orele de muncă şi am cerut domnului Vieru pontajul. Discuţia a avut loc la Primărie, unde am fost înjurată iar domnul Vieru mi-a spus că nu am dreptul să aflu acel pontaj. Am vrut să vorbesc primarul care nici nu mai vrea să mă vadă de cand a ieşit scandalul cu dosarul penal cu votul din iunie”, a acuzat Mirabela Parteni. După discuţia din sediul Primăriei, Mirabela Parteni spune că a fost căutată de jandarmi care i-au adus la cunoştinţă că a fost sancţionată cu avertisment. „Eu nu i-am vorbit urat, nu am ţipat, nu am înjurat. Nu mi-am cerut decat drepturile mele. Şi domnul Vieru a chemat jandarmii că aş fi făcut scandal”, a mai spus Mirabela Parteni, lucruri confirmate şi de soţul său, Gabi Parteni.

Cei de la ajutor social s-au răzvrătit în plină stradă

Inspectorul care se ocupă de pontaj spune că se lucrează ”după lege”

Aflaţi la muncă în cursul zilei de joi, circa 15 persoane care efectuează orele de muncă obligatorii s-au răzvrătit şi i-au cerut inspectorului Gabriel Vieru să-i ponteze corect. „Să ne puneţi orele cum trebuie, nu aşa cum vreţi dvs!”, au strigat oamenii aflaţi la muncă. „Dansul ne pontează după cum vrea! Dacă vrea două ore, dacă vrea patru sau chiar şase. Nu există o regulă! Să ne pună orele corect, nu vrem altceva!”, au reclamat mai multe persoane aflate în stradă la muncă la curăţatul trotuarelor de gheaţă. Oamenii au mai spus că deşi ei vin la muncă la ora 8 dimineaţa, stau şi pană la 11, cand abia se pleacă. „Şi noi avem copiii şi trebuie să îi luăm de la şcoală, de la grădiniţă... Nu suntem la cheremul oricui, după cum vrea fiecare”, au mai spus oamenii.

„Se lucrează strict după lege”

Gabriel Vieru, care este inspector referent la Biroul de Control Edilitar din cadrul Direcţiei Dezvoltare- Servicii Publice a Primăriei Focşani, spune că lucrurile stau cu totul altfel. Acesta acuză în mod direct pe cei doi soţi, Mirabela şi Gabi Parteni că îl forţează să le pontează mai multe ore decat cele efectuate. Mai mult decat atat, oficialul primăriei mai spune că cel care a solicitat intervenţia jandarmilor este Dan Grigoraş, consilierul „bătăuş„ al primarului Cristi Misăilă, după ce soţii Parteni ar fi făcut scandal.

Deşi a luat bon de cerere în audienţă, Mirabela Parteni a păzit uşa pană la ora 12

Consilierul Grigoraş s-a făcut remarcat după altercaţia pe care a avut-o în toamnă cu un focşănean care se afla pe holurile instituţiei. „În primul şi în primul rand, aici se aplică legea. Partea de pontaj este întordeauna clară. Cand se prezintă, sunt pontaţi conform cu orele pe care le efetuează. Nimic nu este ascuns. Fiecare este după implicare şi, în primul rand, la prezenţă. Majoritatea, circa 90%, sunt oameni responsabili, sunt conştienţi de activităţile pe latură edilitară pe care trebuie să le execute. Eu personal îi pontez. Se impune, de către persoane precum Parteni Gabi şi Mirabela, să creeze acest cadru nefavorabil pentru a i se pune mai mult decat trebuie, pentru a fi pontaţi mai mult decat trebuie, pentru a se eschiva de la anumite activităţi care sunt în cadrul planului de măsuri. Se ajunge la situaţii de genul acesta, ca şi azi (n.r.- joi) cand au ameninţat, au folosit expresii jignitoare, au creat un cadru nefavorabil desfăşurării activităţilor. Din calitatea mea, de coordonare şi îndrumare a acestor activităţi, nu fac decat să le aduc la cunoştinţă obligaţiile pe care le au, prevăzute de lege”, a explicat inspectorul Gabriel Vieru. (G. SAVA)

Cum au căzut soţii Parteni în disgraţia oficialilor focşăneni

Mariana Mirabela Parteni, mamă a şapte copii, a povestit în luna decembrie 2016 pentru Ziarul de Vrancea cum ar fi ajuns victimă a răzbunării primarului Cristi Misăilă şi a viceprimarului Ionuţ Mersoiu. Supărată că i s-a promis ajutor în campania de la localele din vară, atât pentru ea cât şi pentru alte persoane de etnie romă din municipiu, Mirabela Parteni a povestit cum i s-a solicitat ajutorul de către candidatul Cristi Misăilă şi de către Ionuţ Mersoiu, cel din urmă promiţându-i un apartament în locul garsonierei în care locuieşte cu soţul şi cu cei şapte copii, cu vârste între 2 şi 14 ani. Declaraţiile au fost filmate de reprezentanţii unui partid politic şi au fost date publicităţii cu două zile înainte de alegerile din 11 decembrie. Imediat după acest moment, poliţiştii au început cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de corupere a alegătorului, în acest dosar fiind audiat chiar viceprimarul Mersoiu. De atunci au început şi problemele pe care femeia le leagă de declaraţiile care au fost filmate şi care au ajuns probe la dosar. “Eu nu am ce să ascund. Lucrurile au fost exact aşa cum le-am spus acolo, pe interviu. Doar că eu nu am fost de acord să fie publicat. De atunci mi-au făcut dosar pentru evacuare, este adevărat că am datorii, dar nu sunt singura, am problema cu orele pontate, s-au pus pe mine să mă intimideze să dau înapoi”, a mai spus Mirabela Parteni legat de problemele pe care le tot are în ultima perioadă. (G. S.)

Primarul Misăilă “i-a sărit” pe romi de la audienţă

Ieri, respectiv în prima marţi a lunii în care tocmai s-a intrat, au avut loc la cabinetul primarului Cristi Misăilă, audienţe. Printre persoanele înscrise s-a numărat şi Mirabela Parteni, care dorea să discute cu edilul despre problemele din ultima perioadă. “Am stat degeaba, de la 8 şi pană la 12, la sediu, aşteptand să intrăm în audienţă. Nu ne-a primit pe niciunul dintre noi, dintre romi. A primit un grup de persoane cu handicap, după care nu ne-a mai spus nimeni, nimic. Nici să plecăm, nici să venim mai tarziu sau altă dată... am sta ca proştii”, ne-a spus Parteni. Femeia a spus că a revenit în jurul orei 14 la primărie, moment în care s-a întalnit cu primarul care cobora pe scări. “I-am mulţumit că m-a primit azi (n.r.- ieri) în audienţă, iar dumnealui mi-a răspuns «Cu plăcere!». E atata bătaie de joc la adresa noastră!”, a mai spus femeia. Conform programului afişat pe site-ul primăriei, edilul primeşte în audienţă doar o dată pe lună pe cei interesaţi. Atenţie însă! Cererile de primire în audienţă pot fi response, pe criteria pe care oficialii nu le precizează însă decat în mod generic: dacă nu sunt problem de competenţa Primăriei Focşani. Căutat personal şi ulterior contactat telefonic în repetate randuri, primarul Cristi Misăilă nu a putut fi contactat. Treabă multă, dom’le, treabă multă! Probabil cu audienţele astea! (G. S.)