Primarul din Odobeşti cere despăgubiri de 150.000 de lei de la singurul protestatar din oraş

Cosmin Barsan a protestat de unul singur în centrul oraşului

Cosmin Bîrsan, devenit cunoscut pentru că a fost singurul protestatar din Odobeşti împotriva ordonanţelor Guvernului Grindeanu, a fost chemat în judecată, alături de tatăul său, de primarul oraşului, Daniel Nicolaş, pentru postările făcute de Facebook.

Edilul PSD le cere celor doi despăgubiri morale în valoare de 150.000 de lei. De asemenea, primarul Odobeştiului cere instanţei să îi oblige pe aceştia să nu mai posteze pe reţelele de socializare mesaje ”calomnioase, insultătoare sau de natură de a aduce atingere vieţii private şi imaginii mele şi a familie”, precum şi ştergerea unor asemenea mesaje de pe Facebook. ”Din momentul în care am trimis un plic DNA şi am sesizat o serie de nereguli, calvarul a început: două amenzi de la Poliţia Odobeşti, un avertisment de la Poliţia Economică Vrancea, apoi chemarea în judecată în care mi se cer daune morale de 150.000 lei. De fapt, asta a deranjat, că am apelat la unele instituţii ale statului roman”, a spus, pe Facebook, Cosmin Bîrsan. Tanărul îl critică de mai mult timp pe primarului oraşului, iar pentru mesajele sale a fost amendat de poliţiştii din Odobeşti. (M. B.)