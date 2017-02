Au vrut să cumpere ţuică, dar au furat 14.000 de lei

Publicat de Dan Chiriac 54 vizualizari

Poliţiştii îi cuată pe cei doi indivizi

Femeia a observat dispariţia banilor abia după trei zile

Poliţiştii sunt în căutare a doi indivizi care au sustras 14.000 de lei din casa unei femei din comuna Dumitreşti. Astfel, pe 1 februarie, o femeie din comuna Dumitreşti a sesizat faptul că în cursul zilei de 29 ianuarie a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras din locuinţă suma de 14000 lei. În urma primelor cercetări efectuate s-a stabilit că la data comiterii faptei, ora 11.00, doi bărbaţi au pătruns în imobilul femeii sub pretextul achiziţionării de nuci sau ţuică. Ulterior, într-un moment de neatenţie al acesteia, i-ar fi sustras suma de 14.000 lei, lucru constatat însă de aceasta abia la data reclamării furtului. Cercetările continuă în vederea identificării şi tragerii la răspundere a autorilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. Un alt furt a fost cercetat în comuna Coteşti. Poliţiştii din localitate au documentat activitatea infracţională a unui tânăr de 19 ani, care în perioada iulie - august 2016 ar fi pătruns în locuinţa unui vecin şi a sustras mai multe scule electrice, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 2000 de lei. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat în vederea documentării întregii activităţi infracţionale. De asemenea, miercuri, angajaţii unui market din municipiul Focşani au sesizat că au surprins un bărbat de 74 ani, din localitate, în timp ce sustrăgea de pe rafturi produse în valoare de 272 lei. Prejudiciul a fost recuperat, iar cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. (Dan CHIRIAC)