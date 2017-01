O copilă de 12 ani a fost violată timp de aproape un an de tatăl vitreg

Publicat de Gabriel Sava 56 vizualizari

Drama copilei depăşeşte orice imaginaţie

Bestia care trebuia să-i fie tată o bătea şi o ameninţa, după care îşi satisfăcea fanteziile cu copila u individul şi-a bătut fiul mai mare până i-a spart capul şi i-a rupt mâna u Marian D. a violat-o şi pe soacra sa, care nu a depus plângere de frică u după toate aceste fapte, bărbatul este cercetat şi judecat în libertate

Din motive care ţin de protecţia identităţii unor copii cu care viaţa a fost prea crudă, Ziarul de Vrancea a decis în acest caz, să nu publice decât o parte dintre informaţiile reţinute în materialul de urmărire penală. Modul în care s-au petrecut lucrurile în familia soţilor D., din Valea Sării, depăşeşte chiar şi cele mai bolnave scenarii. Doi copii, o fată de 12 ani la momentul comiterii primelor fapte şi fratele ei, cu circa trei ani mai mare, au fost victime constante, timp de aproape un an, ale violenţei şi poftelor maladive ale individului care ar fi trebuit să aibă grijă de ei. Este vorba despre M. D., tatăl vitreg al celor doi minori, care au reuşit să scape din calvar, după ce fata nu a mai rezistat şi, la un moment dat, a spus totul mamei, revenită în ţară după ce fusese plecată la muncă peste hotare. Nenorocirea are, din păcate, toate ingredientele care o fac repetabilă: o situaţie materială precară, nevoia cel puţin a unui părinte de a pleca la muncă în afara ţării, consumul exagerat de băuturi alcoolice, violenţa în familie, lipsa de interes şi de reacţie a autorităţilor şi a vecinilor şi, nu în ultimul rând, o lipsă de educaţie sau un nivel redus al acesteia. Mai grav este că, victimă a individului dezaxat a fost chiar şi soacra acestuia, o femeie care ar fi putut să depună plângere pentru viol dar care, din motive de neînţeles, a tăcut într-o complicitate de neiertat.



Mama copiilor a plecat pentru un trai mai bun



D., mama celor doi fraţi, a decis la începutul anului 2015 să plece la muncă în nordul Europei, pentru a face rost de mai mulţi bani. Cei doi copii, fata de 12 ani şi un băiat mai mare cu trei ani, au rămas cu bunica maternă, la locuinţa acesteia şi împreună cu tatăl lor, M.D., în vârstă de 35 de ani la momentul respectiv. Soţii D. începuseră să-şi construiască o casă pe un teren însă, la momentul respectiv, era locuibilă doar o singură cameră. Femeia plecase în afară şi cu gândul de a trimite bani pentru finalizarea casei.



Tatăl a vrut să le predea lecţii de sex şi a făcut ”practică” cu fata



După ce mama copiilor a plecat din ţară, în perioada februarie- mai 2015, procurorii spun că ”inculpatul a întreţinut relaţii sexuale normale, orale şi anale prin constrângere, violenţă şi ameninţare, cu fiica sa în vârstă de 12 ani”, după cum se arată în materialul de urmărire penală. Cunoscut ca având un comportament extrem de violent, mai ales în momentul în care consuma băuturi alcoolice, individul le-a inspirat copiilor o stare de teroare care, din păcate, i-a permis acestuia să se comporte, timp de aproape un an, după cum a vrut. Procurorii spun că, în cursul lunii mai, sub pretextul predării unor lecţii despre sex, le-a impus copiilor să vizioneze un film porno, după care i-a pus să se dezbrace.



Şi-a altoit fiul după care a susţinut că acesta a căzut din pod



Episoadele de violenţă l-au avut drept ţintă şi pe băiatul mai mare pe care, conform materialului de urmărire penală, pe 3 august 2015, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, l-a lovit cu pumnii şi cu o ţeavă de metal, în urma loviturilor, copilul suferind o fractură pentru care medicii au decis că are nevoie de 60-65 de zile de îngrijiri medicale. Totul a pornit de la faptul că individul şi-a amintit că băiatul i-ar fi stricat o bicicletă. După ce i-a spart capul şi i-a fracturat mâna, individul l-a pus pe copil să se spele de sânge dar, pentru că minorului îi era rău, a chemat salvarea, spunându-le medicilor că băiatul s-a împiedicat şi a căzut din pod. Copilul a stat internat mai multe zile la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Episoade de violenţă au existat şi la adresa soţiei, după cum au precizat anchetatorii. Ultimul s-a derulat pe 15 decembrie, moment după care femeia şi fiica sa au plecat la Focşani, la una dintre surorile sale. Atunci, D. a avut nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale. Pentru că individul a sunat-o în mod repetat pe soţia sa, cu intenţia de a o îndupleca să se întoarcă, iar aceasta era la un pas de ceda, fiica a fost cea care a rugat- o să rămână la Focşani. Atunci i-a povestit toată drama prin care trecuse în ultimul an.



Cele întâmplate depăşesc orice limite



Conform declaraţiilor victimei, tatăl vitreg a întreţinut de şapte ori în perioada respectivă raporturi sexuale cu fiica sa. Prima dată s-a întâmplat imediat după plecarea mamei peste hotare, în luna ianuarie 2015. La scurtă vreme după plecarea soţiei, individul le-a cerut copiilor să se mute cu el în casa aflată în construcţie, chiar dacă era o singură cameră locuibilă. Într-una dintre seri, după ce a venit acasă băut, inculpatul a observat-o pe fiica sa dormind, a mers la ea, i-a tras de pe ea pantalonii, chiloţii şi a pocnit-o cu palma, după care a obligat-o să meargă în camera alăturată, unde a întreţinut relaţii sexuale cu ea. După ce a terminat, a pus-o să se spele şi a ameninţat-o că o omoară în bătaie dacă va spune ceva cuiva. Lucrurile au continuat şi în săptămânile de după, după aproximativ acelaşi tipar. Chiar şi când fata s-a plâns că o doare în momentul penetrării, „animalul” a pus-o să aleagă între sex normal şi oral. Fata a ales cea din urmă variantă după care, la o perioadă de timp, tatăl a vrut să ”diversifice” şi a obligat-o să întreţină şi relaţii anale. De fiecare dată avea grijă să o ameninţe şi să o ţină sub teroare.



Şi-a violat soacra, ”cadou” de 8 martie!



În noaptea de 8 spre 9 martie, după ce se întorseseră la locuinţa soacrei sale, individul a mers după femeie pe când aceasta se ducea la toaletă. Când aceasta a vrut să iasă, a lovit-o şi i-a cerut să-i facă sex oral. Refuzat fiind, acesta a violat-o după care a ameninţat-o că o omoară dacă spune ceva. Cu toate acestea, este de neînţeles atitudinea femeii care, deşi ar fi putut anticipa anumite lucruri, a preferat să tacă. A depus plângere după ce fiica sa i-a povestit ce i se întâmplase nepoatei, însă era deja prea târziu. Individul a fost cercetat penal şi este judecat în stare de libertate, singura ”restricţie” fiind măsura controlului judiciar cu obligaţia de a nu se apropia de niciunul dintre membrii familiei sale. Ai fostei sale familii, de fapt, după ce, în luna martie a anului trecut, soţia a obţinut divorţul.



Inculpatul nu îşi aminteşte nimic



După ce toate probele au fost puse cap la cap, M.D. a fost trimis în judecată sub aspectul comiterii infracţiunilor de viol, violenţă în familie, corupere sexuală a minorilor şi are toate şansele să stea ani buni după gratii pentru toate aceste fapte. Audiat fiind, bărbatul a spus că, din cauza unei lovituri în zona capului de la o bătaie mai veche, are probleme şi nu îşi mai aduce aminte. Dosarul se află în fază de Cameră Preliminară pe rolul Judecătoriei Focşani. (Gabriel SAVA)