Focşăneancă Alexandra Stoleru alintată "Eroina de la Bamboo" a fost externată

“Nu m-am gândit la mine o secundă, nu ştiu de ce”, a declarat tanăra pentru postul TV Antena 1



Alexandra Stoleru, focşăneancă de 21 de ani ce a considerată "eroina" incendiului din clubul Bamboo, după ce a salvat mai mulţi clienţi, a fost externată. Starea sa de sănătate este bună. Înainte de a ieşi din spital, focşăneanca a fost vizitată de reporterii Antena 1."Nu m-am gândit la mine o secundă, nu ştiu de ce. M-am gândit doar ca ceilalţi să fie bine, am văzut că toţi sunt în regulă şi doar pe cei trei i-am văzut! Norocul lor că i-am văzut eu şi m-am întors după ei, atunci am inhalat cel mai mult fum! Se întorseseră ei, puteau să moară 3 oameni! Mai bine, să fiu eu puţin rănită, decât să moară cineva! Ţin foarte mult la oameni, îmi plac oamenii şi n-aş putea să ştiu că am văzit pe cineva intrând şi să fiu nepăsătoare. Eu am căzut în genunchi la un moment dat şi de acolo abia îmi aduc aminte, ştiu că m-a luat cineva în braţe şi m-a dus afară! Din poveştile colegelor mele, m-au ţinut într-o maşină ca să nu mai inhalez fum", a povestit Alexandra pentru postul TV Antena 1.Vezi video cu declaraţia aici.Tanăra este membră a organizaţiei TNL şi a jucat în anii adolescenţei handbal la formaţia Academica Focşani.

Foto:Alexandra Stoleru pe vremea cand juca handbal

Alexandra Stoleru a ieşit ultima din flăcări după ce s-a asigurat că nu a rămas nimeni în interiorul clădirii. Tanăra s-a intoxicat cu fum şi a fost transportată la spital. (D.C.)