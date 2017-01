Acuzaţii reciproce între un medic şi un pacient

Publicat de Dana Lepadatu 79 vizualizari

Un pacient reclamă medicul că l-a “certat” pentru că a venit cu ambulanţa la spital. Medicul se apară acuzand pacientul că a fost recalcitrant

“Ambulanţa nu e taxi”, se apără medicul acuzat că a luat la rost un pacient pentru că a adus ziua în amiaza mare la spital copilul cu ambulanţa. Medicul Gheorghe Munteanu ne-a declarat că la momentul în care copilul a ajuns la spital acesta era “în stare bună, fără probleme deosebite, fără a fi nevoie de intervenţii de urgenţă. A venit cu ambulanţa la spital. Dacă un om care făcea un infarct sau un accident vascular, avea nevoie de ambulanţă, sau un copil cu o situaţie foarte gravă avea nevoie de ambulanţă, noi ce făceam? Spuneam că nu avem ambulanţă?”, se întreabă retoric doctorul Munteanu. Acesta ne-a precizat că nu de puţine ori pentru pacienţii care ajung la Judeţean, ambulanţa a ajuns să fie considerată un taxi. Mai în glumă, mai în serios, doctorul ne-a povestit despre un caz mai vechi în care o pacientă a venit la spital cu ambulanţa pentru că nu avea umbrelă şi ca să nu o plouă a sunat ambulanţa. “Mă dau uneori de mama focului să transfer cate un copil la Iaşi şi trebuie să aştept să fie disponibilă o ambulanţă”, spune medicul. Referitor la acuzaţiile pe care tăticul le aduce medicului, că ar fi tratat cu indiferenţă cazul fiicei sale, doctorul spune că acesta nu este în măsură să judece prestaţia sa ca medic. La randul său, medicul aduce acuzaţii tatălui , spunand că personalul medical din spital a fost tratat necuviincios de acesta. “Tatăl a vorbit foarte urat cu personalul de pe secţie şi a sărit la bătaie la o asistentă”, ne-a spus medical Gheorghe Munteanu.



A fost prima oară în trei ani cand am apelat la Salvare



Alin Pilă reclamă că medicul s-a luat de el fără să cunoască de fapt care era starea micuţei şi de ce a venit cu Ambulanţa. “Fetiţa mea s-a născut prematur şi din această cauză a avut mereu probleme de sănătate, fiind mai firavă. Îi făceam tratament cel puţin o dată la o lună şi jumătate, două. Am ajuns de mai multe ori la spital, dar niciodată în trei ani şi 10 luni cu ambulanţa. În noaptea de sambătă spre duminică, fetiţa a fost foarte agitată în timpul nopţii. Am sunat asistenta şi i-am administrat la sugestia acesteia un medicament. Dar copilul a continuat să aibă febră şi să vomite un lichid vascos. După amiază eram singur cu fetiţa acasă şi cu celelalte două fetiţe mai mari. Aveam numai doi lei în portofel şi nu aveam cu ce să plătesc un taxi. Am fost nevoit să chem Ambulanţa”, ne-a povestit Alin Pilă care stă pe langă CEC-ul din Bahne. Acesta a ajuns la pediatrie unde a fost preluat prompt de asistentele de la UPU, potrivit declaraţiilopr sale, care l-au trimis mai apoi pe secţie, la dr. Munteanu. “Doctorul m-a luat la rost că am venit cu Ambulanţa la spital. Nu s-a uitat la copil mai mult de 30 de secunde. Nu m-a întrebat nici ce a mancat copilul, dacă ştiu de ce i s-a făcut rău, nimic. După care i-a dat o reţetă pe care nici farmacista nu a putut să o descifreze şi a trebuit să îl sune personal pe medic pentru a o elibera”, reclamă Alin Pilă, care spune că nu e prima oară cand doctorul Munteanu se comportă astfel. De întors acasă, Alin s-a întors pe jos, cu copilul în braţe. Acesta a depus o plangere la adresa medicului, plangere care potrivit reprezentanţilor spitalului va fi analizată zilele acestea în comisia administrativă precum şi în comisia de etică. De asemenea, plangerea va fi înaintată şi Colegiului Medicilor. (Dana LEPĂDATU)