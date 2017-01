Publicat de Dan Chiriac 172 vizualizari

Un poliţist de la rutier a refuzat o mită de 400 de lei

Un ofiţer de poliţie a refuzat mita oferită de un conducător auto depistat conducând sub influenţa băuturilor alcoolice.

Ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) – Serviciul Judeţean Anticorupţie (S.J.A.) Vrancea, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, l-au prins în flagrant, la data de 21.01.2017, pe L.I. după ce a remis suma de 400 lei unui inspector de poliţie din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Vrancea, pentru ca acesta să nu-i întocmească actele de constatare a infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului. În fapt, în aceeaşi zi, poliţistul a sesizat D.G.A. – S.J.A. Vrancea cu privire la faptul că, în timp ce se afla în sediul unităţii de poliţie unde fusese condus pentru cercetări, L.I. i-a oferit denunţătorului o sumă de bani pentru a nu i se întocmi acte de constatare privind săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului. L.I. fusese depistat conducând un autoturism cu viteză peste limita legală, iar în urma testării alcotest s-a constatat că acesta avea o concentraţie de 0,51 mg/ litru alcool pur în aerul expirat. Poliţistul a refuzat propunerea conducătorului auto şi a sesizat fapta la S.J.A. Vrancea. Denunţul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, L.I. fiind prins în flagrant în momentul în care, după finalizarea audierii în cauză, i-a remis poliţistului suma de 400 lei, în scopul menţionat. În cauză a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită, suspectul fiind cercetat în stare de libertate. (Dan CHIRIAC)