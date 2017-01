Calendarul zilei: istoria zilei de 23 ianuarie

Publicat de Ziarul de Vrancea 4 vizualizari

1821: Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamație locuitorilor Țării Românești, chemându-i la luptă împotriva orânduirii. Acesta a fost momentul declanșării revoluției conduse de Tudor Vladimirescu.

Evenimente



1465: Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, cucerește garnizoana maghiară din cetatea Chiliei

1512: Începe domnia, în Țara Românească, a lui Neagoe Basarab (1512-1521).

1556: A avut loc cel mai dezastruos cutremur din lume, ducând la uciderea a 830.000 de oameni, în provincia chineză Shaanxi.

1656: Blaise Pascal publică pentru prima dată Lettres provinciales.

1793: A doua împărțire a Poloniei.

1878: Armistițiul din războiul ruso-româno-turc de la 1877-1878. Sfârșitul Războiului de Independență.

1945: Armata a 4-a română eliberează orașul Roznava din Cehoslovacia.

1946: Prima reuniune a Consiliului Economic și Social al ONU.

1948: Adunarea Deputaților adoptă o nouă lege electorală care exceptează, sub diferite motivații, participarea unor categorii importante la vot.

1955: A avut loc prima audiție, la Paris, a "Simfoniei de cameră pentru 12 instrumente", de George Enescu

1961: A fost promulgată în Venezuela noua Constituție.

1973: Președintele american Richard Nixon a anunțat încheierea unui acord care a dus la încetarea ostilitățiilor militare din Vietnam.



1981: Municipiul București înglobează, alături de cele șase sectoare administrative, și Sectorul Agricol Ilfov. Acest al șaptelea sector al Capitalei, alcătuit din 38 de comune și orașul Buftea a fost transformat (24 septembrie 1996) în județ, cu reședința în București.

1986: Rock and Roll Hall of Fame au fost introduși primii membri: Little Richard, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis și Elvis Presley.

1990: CFSN hotărăște participarea Frontului Salvării Naționale la alegeri și amânarea alegerilor pentru 20 mai. Ca urmare, Doina Cornea demisionează din CFSN.

1991: A fost semnat, la București, Acordul de cooperare dintre Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

1997: Guvernul elvețian anunță acordul privind crearea unui fond "de ajutorare a victimelor Holocaustului".

1999: A cincea mineriadă: Miron Cozma și Romeo Beja, liderii minerilor, îl conving pe primul–ministru Radu Vasile să redeschidă minele Dâlja și Bărbăteni și să promită o creștere salarială pentru ortaci de 30–35%. Minerii se reîntorc în Valea Jiului.

2001: Camera Lorzilor a Parlamentului Marii Britanii a adoptat o lege care autorizează clonarea embrionilor umani în scopuri științifice.

2005: Viktor Iușcenko a fost investit oficial președinte al Ucrainei.



Nașteri

Stendhal, scriitor francez

Édouard Manet, pictor francez



1673: Ducesa Violante Beatrice de Bavaria, Mare Prințesă de Toscana (d. 1731)

1688: Ulrica Eleonora a Suediei, regină a Suediei (d. 1741)

1783: Stendhal (Marie-Henri Beyle), scriitor francez (d. 1842)

1832: Édouard Manet, pictor francez (d. 1883)

1840: Ernst Karl Abbe, fizician german (d. 1905)

1853: Vintilă C.A. Rosetti, publicist român (d. 1916)

1862: David Hilbert, matematician german (d. 1943)

1872: Paul Langevin, fizician și inventator francez (d. 1946)

1890: Prințesa Tatiana Constantinovna a Rusiei (d. 1946)

1896: Charlotte, Mare Ducesă de Luxemburg (d. 1985)

1898: Serghei Eisenstein, regizor, scenarist, scenograf, teoretician rus (d. 1948)

1899: Eugen Aburel, medic român (d. 1975)

1907: Hideki Yukawa, fizician japonez, laureat al Premiului Nobel (d. 1981)

1914: Louis, Prinț Napoléon, șeful Casei Bonaparte (d. 1997)

1915: Arthur Lewis, economist britanic, laureat Nobel (d. 1991)

1918: Gertrude Elion, om de știință american, laureat Nobel (d. 1999)

1922: Grigore Baștan, primul general parașutist român (d. 1983)

1923: Walter M. Miller, Jr., scriitor american (d. 1996)

1928: Mircea Horia Simionescu, scriitor român (d. 2011)

1928: Jeanne Moreau, actriță franceză

1929: John Charles Polanyi, chimist canadian, laureat Nobel

1936: Horst Mahler, extremist german

1940: Ileana Mălăncioiu, poetă română

1943: Gary Burton, compozitor american de jazz

1957: Prințesa Caroline de Monaco

1960: Aurel Olărean, politician român

1964: Monalisa Găleteanu, politician român

1968: Cristina Trepcea, jurnalistă română

1970: Constantina Diță-Tomescu, atletă română

1982: Oceana, cântăreață germană



Decese

William Pitt cel Tânăr, politician britanic



1516: Ferdinand al II-lea de Aragon, rege al Castiliei (n. 1452)

1549: Ioan Honterus, umanist sas din Transilvania (n. 1498)

1567: Împăratul Jiajing al Chinei (n. 1507)

1698: Ernest Augustus, Elector de Braunschweig-Lüneburg, tatăl regelui George I al Marii Britanii (n. 1629)

1744: Giambattista Vico, filosof italian (n. 1668)

1806: William Pitt cel Tânăr, politician britanic (n. 1759)

1820: Prințul Eduard, Duce de Kent, al patrulea fiu al regelui George al III-lea și tatăl reginei Victoria (n. 1767)

1888: Eugène Labiche, dramaturg francez (n. 1815)

1891: Baudouin al Belgiei, fiul cel mare al Prințul Filip, Conte de Flandra (n. 1869)

1931: Anna Pavlovna Pavlova, balerină rusă (n. 1881)

1934: László Székely, arhitect maghiar (n. 1877)

1947: Pierre Bonnard, pictor francez (n. 1867)

1963: Constantin Bedreag, fizician român (n. 1883)

1981: Samuel Barber, compozitor american (n. 1910)

1989: Salvador Dalí, pictor, grafician, eseist spaniol (n. 1904)

2000: Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu, personalitate a chimiei românești, membră a Academiei Române (n. 1909)

2002: Pierre Bourdieu, sociolog francez (n. 1930)

2004: Helmut Newton, artist fotograf german (n. 1920)

2014: Alexandru Andriescu, critic literar român (n. 1926)

2015: Regele Abdullah al Arabiei Saudite (n. 1924)

2016: Elisabeta Polihroniade, șahistă română (n. 1935)



Sărbători





Sf. Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel (calendar creștin-ortodox)

Sf. Emerentiana; Ildefons (calendar romano-catolic)

Sf. Clemente, ep. și Agatanghel (calendar greco-catolic)