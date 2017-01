Foştii colegi de redacţie ne scriu cu ocazia aniversării celor două decenii de activitate

Publicat de Camelia STĂNILĂ 76 vizualizari

Un mare “La multi ani” Ziarului de Vrancea”, atât de drag sufletului meu. Mă simt privilegiată de a fi facut parte din echipa ZdV. Au fost 6 ani minunaţi… Nu a fost mereu uşor, trebuie să recunosc. Eram o fetişcană fără experienţă, abia ieşită de băncile facultăţii când am intrat în această lume cu totul nouă.

Cât de speriată am fost! Dar învăţând să fiu jurnalist am învăţat să mă cunosc pe mine însămi, să-mi cunosc capacităţile şi limitele. Am învăţat să privesc critic, dar şi să fiu tolerantă, am învăţat că trebuie să te adaptezi, dar şi că nu trebuie să cedezi presiunilor. Am fost privilegiată să am un domeniu frumos - EDUCAŢIA - care mi-a permis să fiu în preajma tinerilor şi sa cunosc oameni minunaţi, pe care îi voi păstra mereu în suflet.

Voi fi mereu recunoscatoare pentru aceşti ani!

Vă admir pe toţi cei care aţi rezistat şi aţi continuat cu acestă meserie care nu e deloc uşoara. Vă îmbratisez pe toţi! (Camelia STĂNILĂ)



Camelia Stănilă a fost reporter şi secretar general de redacţie la Ziarul de Vrancea, fiind membră a echipei noastre între anii 2008 şi 2012.



Mă gândesc mereu cu drag şi cu multă bucurie la momentele în care am lucrat în echipa acestui ziar. La toţi oamenii minunaţi pe care am avut onoarea să-i cunosc acolo şi la tânara echipă care s-a împletit în acele vremuri cu veteranii ziarului. La toţi cei care m-au învăţat cum se scrie o ştire şi care mi-au spus să fac aceasta meserie în spiritul demnităţii şi în aparărea adevărului şi a cetăţenilor. Îmi amintesc cât de frumoase erau zilele petrecute pe teren şi cât de pasionante mi se păreau ştirile noastre. Ştiu că jurnaliştii de acolo şi-au făcut întotdeauna treaba cu multă pasiune şi o dăruire imense. Chiar dacă asta se întâmplă, nu de putine ori, în condiţii vitrege. Dar cred că numai prin astfel de încercari un ziar poate ajunge la aceasta vârstă remarcabilă :20 de ani.

20 de ani de ştiri în slujba cetăţenilor este un lucru cu care trebuie să se mândrescă nu numai redacţia ci şi toti vrâncenii, cei care sunt beneficiarii acestui produs media de calitate.

La multi ani Ziarul de Vrancea! La mulţi ani tuturor celor care îi fac posibilă apariţia zi de zi. (Marius GRIGORESCU)



Marius Grigorescu ne-a fost coleg de redacţie între anii 2003 - 2006.



Pentru că noi am scris şi rescris zi de zi, timp de două decenii, la împlinirea a 20 de ani de echipă(Monitorul de Vrancea până în 2002 şi Ziarul de Vrancea) îi lăsăm pe colegii noştri, foştii membri ai echipei, prietenii, colaboratorii, admiratorii şi criticii noştri să ne umple prima pagină a ziarului. Sub genericul #ZdV20 vom publica urări de bine, amintiri, întâmplări şi sfaturi de la cei care ne citesc şi ne apreciază munca.

Vă mulţumim tuturor! Fără voi Ziarul de Vrancea nu ar fi ajuns aici, nu ar fi devenit "Jurnalul inimilor vrâncene", aşa cum frumos spune un vechi colaborator ZdV-ist!

(Campanie coordonată de Silvia Vrînceanu Nichita)