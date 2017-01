Scrisoare din America: "Numai adevărul te face liber"

Publicat de Emanuel Tanjală 68 vizualizari

Emanuel Tânjală a surprins imagini inedite cu Vrancea arhaică

Am avut una dintre cele mai surprinzătoare şi împlinite bucurii atunci când am stat în faţa vrâncenilor mei - acum doi ani - şi le-am oferit spovedania vieţii mele.

Am fost mereu sufleteşte legat de Ţinutul Vrancei. Am fost mereu fascinat de oamenii de la munte şi de felul în care ei susţineau moral acest loc mistic. Vrancea pentru mine nu a fost o întâmplare, Vrancea a fost o ofertă de taină de la Dumnezeu.

Am cunoscut pentru prima oară, atunci când am luat cunoştinţă cu lumea care mişuna pe lângă mine, că ţăranul român are o legătură superioară cu tatăl din Ceruri. I-am văzut muncind de unii singuri şi dialogând în surdină cu Dumnezeu.

Am trăit alături de nişte oameni tari ca stânca, oamenii care îşi creşteau familiile în jurul moralei creştine, oameni care au ridicat acel loc la rang de virtute. Primii care i-au băgt pe comunişti la beciuri, în perioada comunistă, primii care s-au jertfit pentru libertate şi adevăr, primii care au înţeles că propietatea este oferte de la Dumnezeu şi nu de la oameni.

Cu ajutorul Ziarului de Vrancea şi în mod special cu suportul Silviei Vrînceanu, în anul 2014 am poposit din nou în locul meu de suflet, chiar când publicaţia împlinea 18 ani de activitate jurnalistică. Am avut impresia că sunt un învingător care a făcut parte din acelaş pluton de apărare a demintăţii şi respectul adevărului, într-o ţară în care s-a minţit foarte mult. Vrancea mi-a dat lumina de care aveam nevoie şi trebuie să le mulţumesc rudelor mele după tata, trebuie să le aduc lor şi lui Dumnezeu reverenţa respectului şi declaraţia de iubire pe care le-am făcut-o cu ochii umezi.

Mulţumirea am avut-o de la voi vrâncenii mei, satisfacţiile au venit la pachet cu ataşamentul meu la acel loc.

Da, nemurile mele de la Colacu au lăsat acestă moştenire de netăgăduit. Fraţii şi surorile tatălui meu au fost ghizii mei pe pământ, ei mi-au dschis "Cutia Pandorei" şi ei mi-au îndrumat viaţa spre cuvântul simplu din Biblie: Numai adevărul te face liber şi aşa s-a şi întâmplat.

Am fost fost contaminat cu acest mesaj şi am continuat să nu îi dezamăgesc pe ei şi pe bunul nostru Dumnezeu.

Char îmi este bine acum când vă trimit aceste gânduri de departe. Îmi sunteţi foarte aproape şi sper ca Bunul nostru Dumnezeu să nu ne despartă aici pe pământ şi să ne dea posibilitatea să fim împreună şi în ceruri. Aşa să ne ajute Cel de sus. (Emanuel Tanjală)





Vrâncean la origine, fotograful Emanuel Tanjală a acceptat cu drag ca Ziarul de Vrancea să organizeze la Focşani lansarea cărţii sale, “Jurnalul unui fotograf”, apărut la Editura Humanitas, care cuprinde amintiri şi imagini memorabile din Vrancea arhaică. Evenimentul a avut loc pe 18 ianuarie 2014, în ziua în care Ziarul de Vrancea a marcat 18 ani de activitate în mass-media din Vrancea.



