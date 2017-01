Hotel, înghiţit de o avalanşă în Italia

Publicat de Condurache Rodica 80 vizualizari

Circa 30 de oameni au fost prinşi sub zăpada care a pus la pămant clădire n printre ei, foarte probabil, şi trei cetăţeni romani n soarta lor era necunoscută aseară, dar şansele de supravieţuire păreau mici

Între 20 şi 30 de oameni, inclusiv copii, erau daţi dispăruţi aseară şi ar putea fi morţi după ce un mic hotel a fost lovit de o avalanşă, în munţi, în centrul Italiei. Avalanşa a avut loc în noaptea de miercuri spre joi şi a lovit Hotelul Rigopiano, în localitatea Farindola, pe Muntele Gran Sasso din regiunea Abruzzo (centru). Zăpada a împins hotelul câteva zeci de metri, a declarat preşedintele provinciei Pescara, unde a avut loc tragedia. ”Sunt atât de mulţi morţi”, a declarat şeful echipei de salvare care a ajuns la hotel, Antonio Crocetta, fără a preciza numărul acestora. Potrivit celor care au dat alarma, unii turişti au reuşit să fugă înainte ca avalanşa să lovească, dar nu este clar dacă au reuşit să se pună la adăpost şi câţi sunt.

Echipele de salvare au scos trei cadavre din hotel. În localitatea Penne, aflată la circa 10 kilometri de hotel, autorităţile au deschis un centru de primire a rudelor persoanelor dispărute, în timp ce echipele de salvare avansau cu greu spre structura acoperită în totalitate de zăpadă. Clădirea principală a hotelului, zona de spa şi piscine, precum şi anexele au fost lovite în plin de avalanşă.



Tone de zăpadă



“Hotelul nu mai există, a fost distrus, situaţia este catastrofală”, au afirmat pompierii care au ajuns joi la faţa locului. Echipele de intervenţie au adus câini special antrenaţi pentru a căuta semne de viaţă, dar nu au detectat deocamdată nimic. „Structura a fost lovită de avalanşă, care a înghiţit-o, a îngropat-o. Am văzut dărâmături împrăştiate pe o rază de o sută de metri, iar acest lucru a arătat cât de mare este zona de căutare şi de intervenţie. Sunt tone de zăpadă. Şi trunchiuri de copaci şi resturi peste tot”, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al Pompierilor, Luca Cari. Câţiva membri ai echipelor de salvare au reuşit să intre în hotelul distrus de avalanşa din provincia italiană Pescara, însă nu au găsit deocamdată niciun supravieţuitor. "Strigăm cu voce tare, dar nimeni nu răspunde”, a spus unul dintre salvatori.

Două persoane, care în momentul incidentului ieşiseră din clădire, au fost salvate. Bucătarul Giampiero Parete, care se află în vacanţă cu soţia sa, Adriana, infirmieră, şi cu cei doi copii ai lor, precum şi Fabio Salzetta, au fost cei care au dat alarma în legătură cu avalanşa. Aflat în stare de şoc şi suferind de hipotermie, Parete, care este internat la Reanimare în spitalul din Pescara, le-a spus medicilor: „Sunt în viaţă pentru că am ieşit să iau ceva din maşină, soţia şi cei doi copii ai mei au rămas în hotel”. “A venit avalanşa, am fost acoperit de zăpadă, dar am reuşit să ies. Maşina nu a fost îngropată şi, în concluzie, am aşteptat sosirea echipelor de salvare”, a adăugat bărbatul în vârstă de 38 de ani. „Giampiero şi toţi ceilalţi oaspeţi ai hotelului plătiseră şi erau în hol, aşteptând să plece, după sosirea maşinilor de dezăpezire. Li s-a spus că vor ajunge la 15 (16 ora României), dar sosirea lor a fost amânată pentru ora 19 (20 ora României). Îşi făcuseră deja bagajele, toţi clienţii voiau să plece”, a povestit angajatorul lui Parete, Quintino Marcella.



Trei romani, din care doi minori



Premierul Paolo Gentiloni a făcut apel la unitate naţională, spunând că Italia este prinsă într-o “menghină fără precedent” de cutremure şi cele mai puternice furtuni de zăpadă din ultimele decenii. „Inima şi raţiunea sunt revoltate de ceea ce se întâmplă la hotelul din Gran Sasso”, a subliniat şeful Guvernului. În faţa acestei crize, ”toate instituţiile statului s-au mobilizat, atât cele civile, cât şi cele militare”, a adăugat el. “Încă de la început mi-am dat seama că este o tragedie”, a spus primarul din Penne, Mario Semproni, care a urmărit personal eforturile de salvare. „Sunt şocat, este o întâmplare dramatică. Comuna a pus la dispoziţie toate mijloacele pentru a ajuta echipele de salvare”, a adăugat el.

„Moartea sub zăpadă din cauza cutremurului care a provocat o avalanţă nu este un episod care poate fi digerat cu uşurinţă. Trebuie să avem putere”, a spus arhiepiscopul de Pescara, Tommaso Valentinetti.

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat ieri că Ambasadei României în Italia i-a fost semnalat faptul că trei cetăţeni români, din care doi minori, au fost prinşi în hotelul înghiţit de avalanşă.