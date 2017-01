Tanăr lovit cu pumnii de trei consăteni

Publicat de Dan Chiriac 54 vizualizari

Un tanăr din comuna Păuneşti a ajuns la spital după ce a fost bătut de trei consăteni. Lucrătorii din cadrul Postului de Poliţie Păuneşti au fost sesizaţi despre faptul că, pe fondul consumului de alcool şi a unui conflict mai vechi, trei tineri în vârstă de 19 ani, 18 respectiv 16 ani, ambii din localitate, l-au lovit cu pumnii, în zona feţei pe un tânăr de 22 ani, care a fost transportat la Spitalul „Sf. Pantelimon” Focşani.

În cauză a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În urma documentării activităţii infracţionale s-a stabilit faptul că I. E. C., C. C. A. şi C. V. N., agresorii tânărului de 22 ani i-au sustras victimei şi suma de 1600 lei şi un telefon mobil. Aceştia sunt cercetaţi sub aspectul săvarşirii infracţiunii de talhărie calificată şi au fost reţinuţi pentru 24 ore şi introduşi în arestul I.P.J. Vrancea.

(D.C.)