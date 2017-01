“După douăzeci de ani”: Ziarul de Vrancea merge mai departe!

Publicat de Silvia Vrinceanu Nichita 72 vizualizari

Astăzi, 18 ianuarie 2017, Echipa Ziarului de Vrancea sărbătoreşte douăzeci de ani de luptă pe baricadele jurnalismului local, 20 de ani în care, zi de zi, a fost cu ochii pe ceea ce se întâmplă în acest colţ de ţară, martor al evenimentelor care au influenţat istoria recentă a judeţului.

Sunt ani de muncă asiduă, în echipă, în care, aşa cum s-a priceput mai bine, echipa noastră de jurnalişti - cei mai buni din presa vrânceană - a fost mereu acolo unde a fost nevoie, în primele rânduri, pentru a da glas nemulţumirilor şi nedreptăţilor, a scris despre corupţie, indiferenţă, jaf, prostie şi “neam-prostie”, dar şi despre fapte bune şi gesturi de omenie, a încurajat participarea publică şi implicarea civică în mii de pagini care totalizează aproape 6.100 de numere de jurnal. Prin tot ce a realizat în aceşti ani într-un judeţ deloc prietenos cu libera exprimare, Ziarul de Vrancea a devenit adevărata portavoce a comunităţii vrâncene şi unul dintre puţinele ziare locale apreciate, premiate şi recomandate ca exemplu de bună practică la nivel naţional. Parafrazând celebrul roman scris de Alexandre Dumas, “După douăzeci de ani”, înarmată cu peniţe ascuţite, mica noastră echipă de ”muşchetari” şi-a urmat idealurile profesionale şi i-a slujit cu credinţă pe cititori, cei care trebuie să fie adevăraţii stăpâni ai ziarului. Am rămas, poate, ultimii romantici ai presei locale, încă pe baricade, încă sperând să schimbăm în bine lumea din jurul nostru, aşa cum ne-am propus în MANIFESTUL de pe 18 ianuarie 1997, când primul număr a văzut lumina tiparului. Sperăm însă ca istoria, crizele de tot felul şi vremile să nu întoarcă armele împotriva noastră şi să răzbim prin vremurile tulburi pentru a vă spune în continuare adevărul.



Pentru că noi am scris şi rescris zi de zi, timp de două decenii, astăzi, când împlinim 20 de ani de echipă(Monitorul de Vrancea până în 2002 şi Ziarul de Vrancea) îi lăsăm pe colegii noştri, foştii membri ai echipei, prietenii, colaboratorii, admiratorii şi criticii noştri să ne umple prima pagină a ziarului. Sub genericul #ZdV20 vom publica începând de astăzi urări de bine, amintiri, întâmplări şi sfaturi de la cei care ne citesc şi ne apreciază munca.

Vă mulţumim tuturor! Fără voi Ziarul de Vrancea nu ar fi ajuns aici, nu ar fi devenit "Jurnalul inimilor vrâncene", aşa cum frumos spune în ediţia de astăzi un vechi colaborator ZdV-ist!



(Campania ZdV20 este coordonată de Silvia Vrînceanu Nichita)