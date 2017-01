O experienţă extraordinară!

Publicat de Dana CHIORESCU 1 vizualizari

Îmi amintesc cu drag şi cu o uşoară nostalgie de cei 15 ani în care am colaborat cu Ziarul de Vrancea. A fost o perioadă care a contribuit major la formarea mea ca om şi ca profesionist.

În acei ani am simţit pentru prima dată emoţia unui “live”, fie că mă gândesc la sondajele de opinie sau la extragerile pentru concursurile ziarului; am râs şi am plâns alături de cei cu care dezbăteam problemele “fierbinţi” ale zilei; am colindat prin toate cătunele pentru a sta de vorbă cu cititorii de pe tot cuprinsul judeţului şi pentru a-i premia pe cei ce ne ajutau să ducem informaţia până în acele locuri. Dar, poate, cel mai mare câştig al acestei experienţe a fost acela că mi-a permis să privesc de aproape spectacolul vieţii, să pătrund în culisele scenei politice şi administrative, să mă apropii de sufletul oamenilor, să îi întâlnesc în bucuriile şi tristeţile, cu speranţele şi dezarmările lor, cu limite, angoase, reuşite, nereuşite…şi tot ce compune viaţa unui om şi realitatea unui judeţ. Am lucrat cu oameni frumoşi pentru oameni frumoşi!

La mulţi ani Ziarul de Vrancea!

(Dana CHIORESCU)

Membru de bază al echipei noastre de jurnalişti, Dana Chiorescu a trecut prin mai multe departamente, dar cel mai mult a lucrat la proiectul de Jurnalism Cetăţenesc, fiind pentru interfaţa dintre ziar şi mulţi dintre colaboratorii săi.