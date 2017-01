Cristina Lazarin: "Mândră că am făcut parte din cea mai bună echipă!"

Publicat de Cristina Alexandru Lazarin 1 vizualizari

Este o zi specială pentru mine astăzi: Ziarul meu împlineşte 20 de ani!

Am împlinit 20 de ani în această Familie, înconjurată de oameni minunaţi, care mi-au rămas prieteni peste ani. Am făcut parte din prima echipă de ziarişti tineri, cu o altă viziune despre rolul ziarului local, raportat la nevoile comunităţii, reţeaua de presă, calitatea şi cantitatea informaţiei.

Ziarul m-a crescut, m-a responsabilizat, m-a disciplinat, m-a aşezat pe un drum. Mândră sunt că am făcut parte din această echipă, la bine şi la greu! Recunoscătoare că am avut această şansă de a face parte dintr-o echipă de top a mass-media, mulţumită de mine că nu am renunţat niciodată la principiile şi dezideratele dobândite în cei 10 ani de presă liberă în care am trăit alături de această echipă. Păstrez cu mare preţuire momente deosebite din aceşti ani!

Ziarul meu a deschis uşi şi minţi, a salvat oameni şi suflete, a arătat părţi neştiute, a confirmat sau a demontat mituri, a ajutat, a fost acolo unde vrâncenii s-au dorit martori ai evenimentelor.

VIAŢĂ LUNGĂ îi doresc ziarului nostru, al vrâncenilor, sârguinţă, privire limpede şi bucuria lucrului bine făcut!

La multi ani, “Ziarul de Vrancea”, La mulţi ani cititorilor ZdV, La multi ani echipei, colaboratorilor, tuturor celor care îmbrăţişează idealurile presei libere de pretutindeni! (Cristina Alexandru Lazarin)



De profesie psiholog, Cristina Alexandru Lazarin a fost membră a echipei noastre de redacţie şi a activat în presă în perioada 1997 - 2007