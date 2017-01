Taxa de depozitare a deşeurilor scumpeşte gunoiul în rural

Publicat de Ziarul de Vrancea 66 vizualizari

Colectarea deşeurilor devine tot mai complicată în Vrancea

De la începutul anului s-a introdus o taxă de depozitare a gunoaielor la rampele de deşeuri, de 80 de lei/tonă u aceasta înseamnă chiar şi dublarea costurilor cu salubritatea u primăriile au început să crească tarifele sau să colecteze mai rar deşeurile

La începutul acestui an a intrat în vigoare o nouă taxă pentru deşeuri, care scumpeşte colectarea deşeurilor şi a pus în dificultate autorităţile locale. Pentru fiecare tonă de deşeuri depozitată la rampa de gunoi, operatorii de salubritate vor trebui să plătească 80 de lei, în conformitate cu prevederile Legii 384/2013. Mai mult, taxa ar urma să crească la 120 de lei/tonă din anul 2018. Deja, noua taxă înseamnă aproape o dublare a costurilor cu deşeurile. Creşterea costurilor cu deşeurile este impusă de legislaţia europeană şi ar fi trebuit să intre în vigoare de la începutul 2016, măsura fiind însă amânată. Noua taxă aplicată pe principiul ”poluatorul plăteşte” se răsfrânge în cele din urmă asupra populaţiei, pentru că rampa de la Haret a fost înschisă şi deşeurile sunt transportate la costuri mult mai mari în alte judeţe. De asemenea, nu avem încă un sistem eficient de colectare selectivă a deşeurilor, ceea ce ar duce la reducerea cantităţii de gunoi. Cel mai probabil, vom asista la un val de scumpiri în judeţ sau, pentru a nu creşte costurile, la reducerea numărului de curse efectuate de operatorii de salubritate. O astfel de soluţie a fost adoptată la Vîrteşcoiu, unde se colectează 30 de tone lunar, iar suma de 2400 de lei care trebuie plătită în plus înseamnă aproape o dublare a costurilor. ”Pentru ca populaţia să nu resimtă introducerea acestei noi taxe am decis ca operatorul de salubritate să colecteze gunoiul o dată la două săptămâni. Încercăm să îmbunătăţim colectarea selectivă a deşeurilor şi vom suplimenta numărul containerelor din comună”, a declarat primarul Viorel Mîrza. La Vizantea – Livezi noua taxă a fost inclusă în tarifele negociate cu operatorul de salubritate, care au fost mărite faţă de cele de anul trecut. Colectarea deşeurilor se face săptămânal, nu la două săptămâni, ca până acum, cu menţiunea că în ultima cursă din lună se vor transporta doar deşeurile colectate selectiv. În alte comune încă se caută soluţii pentru ca locuitorii să nu plătească mai mult. ”Noi plătim 170 de lei pentru o tonă de deşeuri la rampa de la Râmnicu Sărat, iar o creştere de 80 de lei este foarte mare, greu de suportat de populaţie. Trebuie să găsim soluţii pentru ca oamenii să nu plătească mai mult”, a afirmat primarul comunei Ciorăşti, Nicolae Braicău.



Taxa de depozitare, impusă de legislaţia europeană



România ar fi trebuit să introducă o taxă pe deşeuri la groapa de gunoi, în valoare de 80 de lei pe fiecare tonă, începând din ianuarie 2016, iar banii obţinuţi urmau să meargă către Fondul de Mediu. Din datele oficiale, prezentate în august 2015 de fostul ministru al Mediului, Graţiela Gavrilescu, reieşea faptul că în România taxa pe groapa de gunoi se va situa sub nivelul perceput în alte ţări din regiune, cum ar fi în Ungaria unde valoarea este de 34 euro/tonă. în calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit, până în 2020, conform directivelor europene, următoarele obiective: minimum 50% rată de reutilizare şi reciclare din masa totală a cantităţilor de deşeuri (hârtie, metal, plastic şi sticlă), minimum 70% nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri ne-periculoase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, 60% valorificare a deşeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piaţa naţională şi, nu în ultimul rând, să atingă, anual, o cantitate colectată de 4 kg/locuitor de deşeuri electrice şi să colecteze separat bio-deşeurile în vederea compostării şi fermentării acestora. Anul viitor taxa de depozitare va creşte la 120 de lei pe lună. Proiectul ”Vrancea Curată” derulat de Consiliul Judeţean Vrancea este, după cum susţine CJ, întârziat de procesele cu două comune care nu vor să mai facă parte din el. Chiar şi după aceea sunt semne se întrebare asupra eficienţei proiectului pentru că deşeurile nu se mai ridică din poartă în poartă, iar oamenii trebuie să le ducă la punctele de colectare care vor fi înfiinţate în localităţi. (Mihai BOICU)