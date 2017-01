Centrul de Transfuzie Sanguină îşi aşteaptă şi în acest an donatorii

Publicat de Dana Lepadatu 33 vizualizari

în 2016 CTS s-a confruntat cu o adevărată criză de sange

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Vrancea urează “La mulţi ani!” tuturor vracenilor şi le aminteşte că sunt aşteptaţi şi în acest an pentru a dona sange. Anul care a trecut CTS Vrancea s-a confruntat în diverse randuri cu o acută criză de sange, întrucat numărul donatorilor a fost destul de mic. Centrul de Transfuzie face un apel pe această cale către donatorii care au grupe de sange cu RH negativ, unde pe parcursul anului au fost cele mai mari probleme.“Este important să avem în fiecare zi un număr constant de donatori”, spune Georgiana Marin, purtător de cuvant al CTS, care precizează că un număr de circa 30 de donatori zilnic ar putea satisface multe nevoi, deoarece CTS face tot felul de produse din sânge. La o simplă donare din sangele recoltat pot fi ajutate nu mai puţin de trei persoane. Foarte receptivi în anul care a trecut au fost Poliţia, Jandarmeria, Armata şi Pompierii, care au răspuns la fiecare apel al Centrului. Însă la fel de bine s-au mobilizat şi elevii din clasele terminale de liceu, cărora Centrul le mulţumeşte şi pe această cale.



Ce înseamnă Rh-ul Negativ



Aproximativ 85% din populaţia globului are sângele Rh pozitiv, în timp ce restul oamenilor se pot lăuda cu Rh negativ. Rh-ul negativ ne spune dacă o persoană are sau nu o anumită proteină în celulele roşii. Dacă nu are factorul Rh înseamnă că este Rh negativ, iar dacă îl are este Rh pozitiv. Aproximativ 85% din populaţie are Rh pozitiv, deşi variază din punct de vedere al sexului sau al rasei (la africani 90%-95% au Rh pozitiv, iar asiaticii, 98%-99%). Factorul negativ al Rh-ului este considerat o mutaţie de „origini necunoscute”, ce s-a petrecut iniţial în Europa. Dacă o persoană este RH pozitiv sau negativ depinde de RH-ul părinţilor. Pe langă transfuzii, importanţa cunoaşterii RH-ului apare în momentul apariţiei unei sarcini. Dacă nu vă cunoaşteţi RH sau grupa sanguină, solicitaţi la clinică o testare!



Donarea de sânge, un beneficiu pentru sănătate



Recoltarea de sânge se face dimineaţa, după un mic dejun uşor (ceai, cafea, biscuiţi) fără grăsimi. Potenţialii donatori sunt aşteptaţi zilnic, între orele 08.30-12.00, la sediul CTS Vrancea. Donarea nu reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii, ci dimpotrivă, un adevărat beneficiu pentru sănătate, fiind calea cea mai rapidă de regenerare a sângelui. Potenţialii donatori trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani, să nu sufere de boli cardiace, pulmonare, respiratorii sau boli transmisibile. Sunt acceptate la donare femeile care au peste 55 de kilograme şi bărbaţii care au peste 65 de kilograme. În prezent, donatorii din Vrancea beneficiază, la fiecare donare de sânge, de un repaus de o zi plătit, decontarea transportului pentru ziua respectivă şi de şapte tichete de masă în valoare totală de 65,45 lei. Deasemenea, odată cu recoltarea de sânge, donatorul beneficiază şi de un set complet de analize gratuite. (Dana LEPĂDATU)