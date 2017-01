Parada mascaților de la Păunești 2017

Publicat de Ziarul de Vrancea 4 vizualizari

Foto:Adrian Teodorescu

Tradiții de an nou vechi de peste 200 de ani .

Legenda spune că oamenii cu măști alungă spiritele rele din anul trecut și noul an în care am intrat

Adrian Teodorescu contul de facebook

Vom reveni cu amănunte