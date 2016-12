S-a aprobat trecerea Sălii Polivalente în domeniul public al municipiului Focşani

Publicat de Ziarul de Vrancea 1 vizualizari

Consiliul Local a aprobat transferul Sălii Polivante în administrarea municipalităţii

Sala Polivalentă va fi administrată, începand cu anul viitor, de municipalitate u autorităţile locale doresc să acceseze fonduri europene pentru reabilitarea acesteia

Transferul intens contestat al Sălii Sporturilor Focşani către domeniul public al administraţiei publice locale s-a aprobat cu unanimitate de voturi în ultima şedinţă de Consiliu Local din acest an. Singurele abţineri au fost ale consilierului PMP Costel Barsan şi a consilierului independent Emanuel Gongu, fratele actualului director al Direcţiei de Sport şi Tineret, Daniel Gongu. Proiectul de hotărare privind transferul Sălii Polivalente către administraţia locală a fost intens argumentat de către primarul municipiului, Cristi Valentin Misăilă, dar şi de consilierii locali Bogdan Matişan, Mihai Petruţ. Întrebări despre destinaţia acestei săli, în viitor, au adresat şi consilierii Costel Barsan, PMP, şi Nicuşor Tănase, PNL. Actualul director al DJTS, Daniel Gongu, nu a contestat proiectul de hotărare, ci a adus în discuţie problemele pe care le-a întampinat în activitatea de manager şi cheltuirea fondurilor primite din partea ministerului de resort, în special în ce priveşte încălzirea şi ventilaţia sălii.



Sala Polivalentă va fi renovată cu fonduri europene



Avand în vedere faptul că actualul ministru al tineretului şi sportului, Elisabeta Lipă, şi-a dat acordul pentru cererea CL Focşani privitoare la Sala Polivalentă, proiectul de hotărare a fost supus aprobării, ţinandu-se cont şi de condiţiile impuse de ministru. Astfel, Elisabeta Lipă a cerut ca destinaţia actuală a clădirii să se menţină şi să se asigure în continuare gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sporturilor, iar Consiliul Local Municipal să întreţină şi să modernizeze imobilul preluat în administrare. "Dacă în maxim 2 ani de la predare, în urma controalelor efectuate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Vrancea, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului şi Sportului", se precizează în condiţiile puse de MTS. Primarul a dat asigurări că Sala Polivalentă va fi modernizată şi că va putea accesa fondurile europene prin POR 2016-2020. “Avem resursele financiare necesare pentru a duce la bun sfarşit acest poiect şi cred că am demonstrat, încă de la începutul mandatului, că vreau să dau o şansă tinerilor şi îmi doresc să susţin performanţa. Prin accesarea fondurilor europene privind reabilitarea clădirilor aflate în administrarea instituţiilor statului avem această şansă, iar primăria va contribui cu doar 2-5% din suma necesară”, a precizat Cristi Misăilă. Totodată, consilierul Bogdan Matişan a precizat şi faptul că acest proiect nu prevede desfiinţarea Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport, aşa cum se vehiculează, ci pur şi simplu se doreşte accesarea unor fonduri dedicate comunităţilor locale în perioada următoare. “Trebuie să asigurăm pe toţi cei care fac sport de performanţă că îşi vor desfăşura activitatea într-o sală modernă. Nimeni nu spune că nu s-a făcut mai nimic la Sala Sporturilor. S-au făcut cateva modificări în funcţie de fondurile care s-au alocat Direcţiei. Acolo unde s-au alocat bani lucrurile s-au mişcat bine. Ceea ce dorim, de fapt şi de drept, este ca acest complex sportiv să ajungă măcar la jumătatea nivelului sălii pe care am vizitat-o în Lituania”, a spus în şedinţă Bogdan Matişan.



Daniel Gongu: “Eu am decis că e foarte mare diferenţă între cele două mandate de primar”



Daniel Gongu nu s-a opus transferului

Actualul director al DJTS Vrancea, Daniel Gongu, a contestat cateva formulări existente în proiectul de hotărare şi a expus cateva dintre problemele pe care le-a rezolvat şi ar mai fi de rezolvat în ceea ce priveşte administrarea acestei săli. Nu a contestat vehement decizia Consiliul Local, de transfer a Sălii Sporturilor, aşa cum a făcut-o în februarie 2016, apreciind diferenţele între cele două mandate, ci a dorit să ştie unde îşi vor desfăşura activitatea sportivii în timpul reabilitării totale a Sălii. Consilierii Locali au răspuns că detaliile tehnice se vor stabili înainte de emiterea Hotărarii de Guvern.

Reamintim că, în luna februarie 2016, atunci când Consiliul Local Focşani din acea perioadă a aprobat proiectul de hotărâre prin care solicita preluarea în administrare a Sălii Polivalente, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, Daniel Gongu, a avut o reacţie foarte critică. Concret, referitor la hotărârea adoptată de Consiliul local Focşani, la iniţiativa viceprimarului Gabriel Necula, Gongu spunea: ”Nu este în regulă această solicitare venită din partea Consiliului Local Focşani. Eu am fost trei ani consilier local şi cunosc problemele cu care se confruntă administraţia publică. Sala Polivalentă, construită de Guvernul României de atunci şi inaugurată în anul 1979, a fost proiectată pentru sportul de performanţă, nu pentru sportul de masă. Am discutat la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului şi nimeni de acolo nu este de acord cu acest transfer iar avizul va fi, în consecinţă, negativ. Este doar dorinţa domnului viceprimar de a stăpâni, de a acapara totul. Ar trebui să ne vedem fiecare lungul nasului. Consiliul Local Focşani nu a făcut dovada că poate administra şi finanţa o asemenea unitate”. Directorul DJST Vrancea arăta, ca să fie mai convingător, că numai cheltuielile de întreţinere a Sălii Polivalente, care are o suprafaţă de 1744 mp, se ridică la 600.000 de lei/an. (Z.V.)