Sărbătorile au adus şi multe delicte silvice

Publicat de Dan Chiriac 30 vizualizari

Nici de sărbători, poliţiştii de la silvic nu au avut prea multă linişte

Poliţiştii au avut acţiuni în tot judeţul pentru depistarea celor care comit astfel de infracţiuni

Delictele silvice s-au înmulţit în perioada sărbătorilor de iarnă. Poliţiştii vranceni au întocmit dosare penale şi au aplicat sute de sancţiuni. Astfel, în perioada 12 – 26 decembrie a.c., poliţiştii vrânceni au continuat acţiunile pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deţinerea şi comercializarea materialelor lemnoase. Astfel, în fondul forestier de pe raza comunei Răcoasa, s-a constatat faptul că un bărbat din comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, a tăiat arbori care prezentau amprenta unui dispozitiv special de marcat de formă circulară, dar în afara perioade i autorizate spre exploatare. Acesta a fost sancţionat contravenţional. Pe 14 decembrie, în urma controlului efectuat la o societate comercială din Nistoreşti, s-a constatat faptul că societatea a livrat cantitatea de 4,83 mc. lemn de foc din specia fag fără documente legale de provenienţă. Pe raza municipiului Focşani, a fost depistat un bărbat din comuna Mera, care transporta cu o autoutilitara cantitatea de 4,00 mc. lemn de foc din speciile fag şi paltin, cu un aviz de însoţire a cărui termen de valabilitate a expirat. La data de 16 decembrie, pe DN 2D - comuna Boloteşti, a fost depistat un bărbat comuna Nereju, care transporta cu o autoutilitara cantitatea de 8,60 mc. lemn de foc din specia fag, pentru care a prezentat un aviz de însoţire în care era înscrisă cantitatea de 5,60 mc. lemn de foc din specia fag, rezultând un plus de 3,00 mc. material lemnos. Conducătorul auto a refuzat să transporte materialul lemnos supus confiscării la locul indicat de agentul constatator. În fondul forestier de pe raza comunei Poiana Cristei, a fost depistat un bărbat din localitate, care a tăiat fără drept şi sustras arbori din suprafaţa de pădure administrată de Ocolul Silvic Focşani. În cauză s-a întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori. Pe raza oraşului Panciu a fost depistat un bărbat din comuna Reghiu, care transporta cu o autoutilitară cantitatea de 5,50 mc. lemn de foc, pentru care a prezentat un aviz de însoţire în care era înscrisă cantitatea de 2,00 mc. lemn de foc.



Nereguli la Obştea Herestrău



În urma controalelor efectuate în partida de masă lemnoasă aparţinând Obştii satelor Ungureni, Vetreşti-Herăstrău, Podu Şchiopului, Brădetul şi Valea Neagră, s-a constatat faptul că obştea a depozitat cantitatea de 80,384 mc. material lemnos (lemn rotund din speciile răşinoase şi fag) în spaţii pentru care nu s-a obţinut acordul de utilizare al documentelor necesare constituirii unui depozit temporar de material lemnos. În cauză a fost dispusă măsura sancţionării contravenţionale a Obştii Herăstrău, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) lit. g din Legea nr. 171/2010 actualizată, fiind dispusă măsura complementară a confiscării cantităţii de 80,384 mc. material lemnos, care a fost predată în custodia reprezentanţilor Ocolului Silvic Zăbala – Nereju. La data de 19 decembrie, în urma controlului efectuat împreună cu specialişti silvici la o societate comercială din comuna Spulber, s-a constatat faptul că societatea a deţinut cantităţile de 3,23 mc. lemn rotund din specia brad şi 4,27 mc. lemn de foc din specia fag fără documente legale de provenienţă. De asemenea, s-a mai constat faptul că societatea nu a deţinut la depozitul din comuna Spulber, registrul de evidenţă a intrărilor – ieşirilor de materiale lemnoase, fapt pentru care a fost sancţionat contravenţional administratorul societăţii. În urma controlului efectuat la o societate comercială din comuna Nereju, s-a constatat faptul că societatea a primit cantităţile de 8,071 mc. lemn rotund din specia molid şi 11,84 mc. cherestea din specia molid fără avize de însoţire. Pe DN 2M – comuna Mera, a fost depistată o autoutilitară, fără plăcuţe de înmatriculare, condusă de un bărbat din localitate, care transporta cantitatea de 4,00 mc. lemn de foc diverse specii, fără documente legale de provenienţă (aviz de însoţire). În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”. De asemenea, conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional.



Delicte constatate cu aplicaţia Iwood Tracking



La data de 21 decembrie, în oraşul Panciu, a fost depistată o autoutilitara condusă de un bărbat de 35 ani, care transporta cantitatea de 3,00 mc. lemn de foc din speciile fag şi gorun. În urma verificării avizului de însoţire prezentat în aplicaţia Iwood Tracking s-a constatat faptul că materialul lemnos a fost transportat dintr-o altă locaţie identificată prin coordonate geografice decât cea corespunzătoare provenienţei legale, fapt pentru care s-a dispus sancţionarea contravenţională a conducătorului auto. Pe DJ 205J – comuna Fitioneşti, a fost depistat un bărbat din comuna Movilita, care transporta cu un atelaj hipo material lemnos (lemn de foc din specia gorun), fără documente legale de provenienţă. În cauză s-a procedat la sancţionarea contravenţională a bărbatului, fiind dispusă măsura complementară a confiscării materialului lemnos. În fondul forestier de pe raza comunei Rugineşti, aflat în administrarea Ocolului Silvic Panciu – Valea Caregnei, a fost depistat un bărbat din localitate, care a tăiat fără drept şi a sustras arbori din specia salcâm. În cauză s-a întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de „tăiere fără drept de arbori” şi „furt de arbori”. (Dan CHIRIAC)