Cutremur moderat in regiunea Vrancea

Potrivit primelor estimari, seismul a avut o magnitudine de 5,5-5,8 grade pe scara Richter, insa ulterior aceasta a fost corectata.

Un cutremur moderat cu magnitudinea de 5,5-5,8 grade s-a produs in noaptea de 27 spre 28 decembrie, la ora 01.20, in regiunea Vrancea. Cutremurul a fost resimtit in Muntenia, Moldova si Sudul Transilvaniei si a creat panica in Bucuresti, dar si in alte orase mari. Magnitudinea cutremurului, evaluată inițial la 5,6, a fost revizuită apoi la 5,4 - o procedură uzuală în cazul magnitudinii de moment. Site-ul Instituturului National pentru Fizica Pamintului (www.infp.ro) s-a blocat in aceasta seara din pricina numarului mare de vizitatori, insa site-urile internationale de profil anunta ca seismul a avut 5,3 grade si s-a produs in regiunea Vrancea, la adincimea de aproximativ 100 de kilometri, intr-un perimetru situat la 46 km de Focsani si 11 km in sud-estul comunei Nereju. Deocamdata nu au fost raportate victime si nici pagube materiale.

Cel mai puternic cutremur de anul acesta s-a produs în urmă cu aproape patru luni, la 24 septembrie, la ora 2:11 si a acut o magnitudine de 5,3 și, la fel, s-a resimțit destul de puternic, în mare parte din țară, inclusiv în București. Seismul, cu epicentrul în Vrancea, a fost resimțit și în Bulgaria și Republica Moldova. Adâncimea la care s-a produs a fost mai mică de 100 de kilometri.

