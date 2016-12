"Uncheşii" de la Păuneşti reprezintă judeţul Vrancea la ”Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă”-Bacău 2016

Publicat de Ziarul de Vrancea 61 vizualizari

”Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă”-Bacau 2016-Foto :desteptarea.ro

Astăzi marți, 27 decembrie, de la ora 10.00, in Bacău are loc conform desteptarea.ro, ”Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă”.Zona centrala a orasului va fi inchisa circulatiei auto.Scena va fi amplasata in fata Prefecturii.Reprezentanta judeţului Vrancea la ”Alaiul datinilor și obiceiurilor de iarnă”-Bacău 2016 este formația de colindători mascați din comuna Păuneşti sau "uncheşii" de la Păuneşti cum li se mai spune. Manifestarea de la Bacău a ajuns la cea de-a XV-a ediție.Ea reunește zeci de ansambluri și grupuri folclorice din Bacău și din alte județe din Moldova precum Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea.