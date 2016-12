Galerie foto!Amănunte despre accidentul de la Buzău în care-a murit studenta Simona Anastasiu din Campineanca

Publicat de Ziarul de Vrancea 3566 vizualizari

Foto contul de facebook Alexandru Csiki

Sunt şi păreri ale unor instructorii auto din zona unde s-a produs nenorocirea care spun că nu doar viteza a jucat un rol în producerea coliziunii fatale.

Un martor al cumplitului accident în care a murit tanara studentă din Campineanca, joi 22.12.2016 seara, la intrare în Buzău dinspre Ploiești a povestit pe contul său de Facebook ce a văzut la locul tragediei.Tânărul care se numeşte Alexandru Csiki a povestit primele momente și de asemenea a postat mai multe fotografii făcute imediat după accident.

"Fotografiile au fost facute astazi(n.r.joi 22.12.2016) in jurul orei 19.00 pe DN2B, la iesirea din Buzau. Am fost a doua masina care a sosit la locul accidentului, fiind in drum spre Bucuresti, dupa ce am mers cu o echipa caritabila sa fotografiem niste familii care primeau daruri de Craciun. Noi am fost cei care am sunat la 112, iar ei au fost foarte prompti. In cateva minute toate echipajele erau la fata locului si s-au pus imediat pe treaba. Nu cred ca au trecut mai mult de 4-5 minute de la apel si toti: Salvarea, Smurd, Pompierii, Politia etc, au aparut la locul accidentului, extrem de bine mobilizati.

Din pozitia noastra, separatorul de sensuri parea sa fi intrat prin podeaua autoturismului si era iesit prin luneta cca. 3 m. Ne-am pus intrebarea “Ce viteza avea autoturismul, daca parapetul care delimita sensurile a strapuns in asemenea hal un Audi A4?” Aveam echipament professional si ne-am decis sa fotografiem, dupa ce am sunat la 112, ca sa ne asiguram ca toata lumea isi face treaba. De unde eram, nu ne-am putut da seama cate victime erau sau ce se intampla in masina. Din ce au spus oamenii care incercau sa ajute, se pare ca in masina ar fi fost 4 sau 5 persoane din care 3 erau pe picioare (soferul, un barbat si o fata care statea langa masina si tipa). Pasagerul din dreapta fata era blocat in masina de catre parapetul ramas intreg de pe sensul lui de mers. Doar fata din imagini arata intr-o stare foarte grava. Stirile de presa spun ca cei din masina au intre 20 si 28 de ani. Foarte tineri! Am decis sa postam aceste imagini cu gandul ca poate ne ajuta pe toti, sa conducem mai prudent masinile puternice, sa respectam reguliile de circulatie, indiferent de varsta sau caii putere pe care ii avem in dotare!" Foto contul de facebook Alexandru Csiki



Pe de altă parte site-ul frip.ro publică părerea unor instructori auto despre împrejurările în care s-a produs accidentul în care-a murit Simona Anastasiu.

"Instructorii auto spun că nu doar viteza a jucat un rol în producerea coliziunii.În momentul în care a avut loc accidentul, parapetul din metal care separă cele doua sensuri la urcarea pe pod nu ar fi fost suficient presemnalizat. Aceste balize din plastic, care i-ar fi putut salva viaţa tinerei au fost montate după ce a avut loc nenorocirea, însa şi acum distanţa pe care au fost montate este mult prea mică."

Nicolae Morteci, instructor auto pentru frip.ro :

„Presemnalizarea în zonă s-ar putea face cu o prelungire cu balize din plastic la un 10-15 metri.”

Reporter: „Ar fi putut salva viaţa aceste elemente de presemnalizare?”

Nicolae Morteci: „Sigur.”