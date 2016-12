Mini-Ştiri:Metoda accidentul dă din nou greş

Publicat de Dan Chiriac 92 vizualizari

O focşăneancă a fost la un pas să fie înşelată prin metoda „Accidentul”.

Pe 21 decembrie a.c., ora 09.00, o femeie din municipiul Focşani a sesizat faptul că în noaptea 20/21.12.2016, în jurul orelor 03.00 - 03.30, ar fi fost apelată pe telefonul fix de către o persoană necunoscută, care s-a prezentat ca fiind fiica sa şi care i-a spus că ar fi lovit cu maşina o femeie şi are nevoie de o sumă de bani pentru a plăti avocatul. Pentru ca fapta să fie credibilă persoana necunoscută i-a dat la telefonul unui bărbat care s-a recomandat a fi avocat şi care a întrebat victima dacă are bani în casă, însă persoana vătămată a realizat că este victima unei infracţiuni de înşelăciune, fapt pentru care a închis telefonul. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii tentativei la infracţiunea de înşelăciune, iar cercetările continuă în vederea identificării autorului şi luarea măsurilor legale. (D.C.)



Bărbat trimis după gratii pentru că-şi bătea soţia



Două persoane condamnate au ajuns după gratii. Astfel, pe 21 decembrie, poliţiştii din Boloteşti au executat un mandat privind un bărbat, de 60 ani, din localitate. Mandatul emis de către Judecătoria Focşani, prin care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie şi executarea acesteia în regim de detenţie. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Focşani în vederea executării pedepsei. De asemenea, poliţiştii din Nistoreşti au pus în executare mandatul executării pedepsei închisorii din data de 20.12.2016, emis de către Judecătoria Focşani privind un bărbat din localitate. Acesta a fost reţinut de poliţişti şi a fost încarcerat în Penitenciarul Focşani în vederea executării unei pedepse de 2 ani şi 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice (faptă săvârşită la data de 14.08.2012). (D.C.)