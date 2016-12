Achitare pe toată linia în dosarul adeverinţelor false de la Ciorăşti

Publicat de Gabriel Sava 127 vizualizari

Primarul de la Ciorăşti a fost achitat în dosarul adeverinţelor de la votarea cu urna mobilă

Prima instanţă a dispus achitarea primarului de la Ciorăşti, a viceprimarului şi a medicului, precum şi a consilierului personal al edilului u cei patru au fost trimişi în judecată în dosarul adeverinţelor de la prezidenţialele din 2014

Judecătoria Focşani s-a pronunţat recent într-un dosar privind comiterea mai multor infracţiuni în strânsă legătură cu procesul electoral din toamna anului 2014, de la alegerile pentru preşedintele României. Instanţa a dispus achitarea integrală a celor trei inculpaţi trimişi în judecată de procurorii vrânceni în cursul anului trecut. Instanţa a apreciat ca temei de achitare că faptele nu au fost comise cu vinovăţia prevăzută de lege. ”Achită pe inculpatul Oancea Mihai Răzvan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată(…) achită pe inculpatul Militaru Costel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, (…) achită pe inculpatul Braicău Nicolae Gabriel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, (…) achită pe inculpatul Bunea Ionel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, se arată în decizia judecătorilor focşăneni. Judecătorii au mai dispus şi anularea adeverinţelor emise de medical Mihai Răzvan Oancea. ”Dispune desfiinţarea totală a documentelor intitulate ,«adeverinţe medicale’», emise la data de 14.11.2014 de medicul specialist MF Oancea Mihai Răzvan, Cod : (...), pe numele beneficiarilor (….)”, se mai arată în decizia judecătorilor focşăneni.



Ce au reţinut procurorii în materialul de urmărire penală



Principalul acuzat în acest dosar a fost medicul de familie Mihai Răzvan Oancea, de 32 de ani, care, este medic de familie la Măicăneşti. Medicul a fost acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Costel Militaru, consilierul primarului, de uz de fals. Procurorii au stabilit că toate faptele au legătură cu alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014, când primarul şI viceprimarul i-ar fi solicitat mai multe adeverinţe medicale lui Oancea, din care să ateste că persoane din comună sunt netransportabile în scopul folosirii urnei mobile. Primarul Braicău, care ar fi discutat cu medicul încă din perioada campaniei electorale, l-a ajutat pe Oancea să ocupe postul de medic de familie la Râmniceni. Pentru acest lucru ar fi determinat mai mulţi locuitori să renunţe la calitatea de pacient pe listele medicului din Ciorăşti, Gabriela Haiducu, soţia fostului primar, deşI acestea nu şi-ar fi exprimat în mod concret acceptul în acest sens. Tocmai din rândul acestor persoane, medicul Oancea ar fi atestat prin adeverinţele medicale că acestea suferă de afecţiuni care le fac netransportabile, urmând ca pe la acestea să ajungă urna mobilă. Consilierul primarului, Costel Militaru a fost cel care ar fi dus adeverinţele medicale în secţiile de votare. Adeverinţele ar fi fost completate la cererea primarului care nu a recunoscut acest lucru şi prin mijlocirea viceprimarului, care ar fi discutat direct cu medicul de familie. În timp ce medicul a recunoscut, ceilalţi au avut diferite versiuni. Primarul de la Ciorăşti a susţinut în permanenţă că este nevinovat. “Eu nu am discutat niciodată cu medicul (n.r.- Mihai Răzvan Oancea) această problemă, a adeverinţelor pentru persoanele netransportabile. Am avut şi o confruntare în cadrul cercetărilor penale în care medicul a spus iniţial că eu aş fi venit la el, apoi că el a venit la mine şi ultima dată că am fi vorbit la telefon. Totul este o mascaradă politică, la cererea lui Marian Oprişan, şeful PSD Vrancea”, a acuzat primarul Gabriel Braicău la momentul în care a fost trimis în judecată. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa superioară, lucru pe care trei dintre inculpaţi, cu excepţia medicului, l-au făcut déjà. (Gabriel SAVA)