Alcoolemia mare a primarului Agurida, munitie electorala

Ieri, ziarul Monitorul de Vrancea a publicat ceea ce se stia neoficial de peste doua luni si anume ca primarul Agurida era baut bine in momentul producerii accidentului din 8 martie u asta nu i-a impiedicat pe cei din PSD Vrancea sa-l aduca pe liderul Victor Ponta la funeralii, alaturi de un pluton de militari care sa-i dea edilului PSD onorul pe ultimul drum u acum, PSD il exclude „post-mortem” pe Agurida din partid, dupa ce familia sa a trecut de partea candidatului migrat la PDL u accidentul in care si-a pierdut viata Agurida este o poveste despre nepasare fata de viata, dupa o seara stropita cu alcool si discutii despre afacerile cu lemn din munti u Politia a evitat sa spuna oficial daca edilul era baut, motivind ca raspunsul ar trebui dat de Serviciul de Medicina Legala u cele doua “institutii rusinica” sint implicate acum in jocul politic murdar de la Tulnici.

Autoritatile statului, care in relatia cu Ziarul de Vrancea pozeaza in mari aparatoare a libertatii si vietii private a cetateanului, nu mai tin cont de nici un principiu atunci cind li se cere, pe sub mina, se intelege, sa satisfaca interese politice meschine. Aflati in centrul unei campanii electorale care a depasit granitele decentei publice, combatantii politici au scos de la naftalina raportul medico-legal rezultat in urma accidentului produs la inceputul lunii martie, in urma caruia Vasile Agurida, primarul PSD al comunei Tulnici, si-a pierdut viata dupa ce a cazut cu Mercedesul in albia riului Putna, baut fiind. Presupusul raport arata ceea ce se stia, pe surse, imediat dupa accident si anume ca primarul PSD avea “o alcoolemie de 2,30 la mie în singe si 2,80 la mie în urina”, potrivit informatiilor publicate ieri in ziarul Monitorul de Vrancea, cotidian aflat in solda liderului PSD Marian Oprisan, care citeaza “raportul medico-legal întocmit de expertii Institutului National de Medicina Legala”. Ziarul publica raportul fara sa spuna care este sursa acestuia, lasind sa se inteleaga ca primarul ar fi fost trimis deliberat in ripa de catre “dusmanii politici”. Informatia apare dupa ce familia

fostului primar da semne ca l-ar sustine la alegerile de duminica viitoare pe candidatul PDL Alin Olteanu, presedintele Obstii de Mosneni Tulnici, dezertat din PSD inainte de inceperea campaniei electorale, un tinar pe care Oprisan l-ar fi dorit candidat pentru partidul sau. Ziarul nostru a solicitat institutiilor publice implicate in ancheta informatii oficiale si impartiale in legatura cu rezultatele expertizelor medico-legale inca din primele zile de dupa accident, insa nu le-am primit oficial, institutiile statului motivind ca sint obligate sa apere intimitatea cetateanului Agurida. Evident, au aparut informatii “pe surse”, insa ziarul nostru nu le-a publicat, tocmai pentru ca nu erau validate de vreo ancheta oficiala, iar familia a cerut sa fie lasata “sa-si poarte in tacere doliul”. Ieri insa, Monitorul de Vrancea publica presupusa alcoolemie , iar institutiile implicate, in frunte cu familia, sustin ca nu au furnizat ziarului asemenea informatii, cel putin oficial. “Sint revoltat ca institutii ale statului furnizeaza informatii catre mass-media, înainte sa le primeasca cei în drept, contribuind la un spectacol dezgustator. Mi-as dori ca tatal meu sa-i mai poata privi in ochi pe cei care arunca acum cu noroi si sa le spuna în fata, asa cum a facut-o de fiecare data, ce crede despre astfel de oameni”, se arata intr-un comunicat primit la redactie din partea lui Relu Agurida, baiatul fostului primar de la Tulnici, cel care se ocupa acum de afacerile familiei. Publicarea alcoolemiei lui Vasile Agurida, dupa ce l-au condus pe ultimul drum cu onoruri si cu invitati de la virful partidului, echivaleaza acum cu o excludere “post mortem” din PSD a fostului primarului fidel social-democratilor.

De la SML la Politie, alcoolemia trece pe la Monitorul

Politia vrinceana sustine in continuare ca nu a primit oficial raportul medico-legal in cazul accidentului. Comisarul sef Alexandru Cara este cel care se ocupa de dosarul penal deschis dupa accident si se afla la comanda dupa plecarea comisarului sef Viorel Gheorghe in SUA. “Nu ne-a venit pina acum nimic oficial. Dosarul penal este in continuare in asteptare in conditiile in care nu avem aceste rezultate. Am vorbit in aceste zile cu cei de la Medicina Legala si avem promisiuni ca ni-l vor trimite in zilele urmatoare”, ne-a spus ieri comisarul sef Cara. La rindul lor, cei de la SML spun ca ii asteapta pe cei de la Politie sa ridice documentele. Primele informatii neoficiale arata insa ca primarul Agurida era baut in momentul accidentului. Numai ca toate institutiile statului s-au ferit sa ofere informatii oficiale despre imprejurarile in care s-a produs accidentul si despre alcoolemia soferului, embargoul urmind sa dureze pina dupa alegeri. Numai ca intre timp datele problemei s-au schimbat, potentialul candidat al PSD a migrat la PDL, iar “cineva a facut scapata” alcoolemia in presa afiliata pentru a servi in lupta electorala de la Tulnici. Oficial, dupa ce reporterii nostri au trimis o solicitare scrisa in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Serviciul Medico-Legal a aruncat “pisica” in curtea Politiei, invocind faptul ca raportul medicului legist nu poate fi trimis decit solicitantului, adica celor de la IPJ Vrancea. Politistii, la rindul lor, spun ca nu au primit nimic pina acum si nu cunosc concluziile. Pe sub masa insa, oameni care au acces la asemenea informatii le-au trimis unde trebuie. Daca intr-adevar informatiile potrivit carora Vasile Agurida era baut in momentul accidentului se confirma, ramine intrebarea de ce Garnizoana Focsani a trimis 20 de militari pentru ca inmormintarea edilului PSD sa se desfasoare cu onoruri militare, parca pentru a pune capac petrecerii care l-a trimis pe primarul de la munte in mormint. Nici reprezentantii unitatii militare nu au fost mai comunicativi si s-au ferit sa dea explicatii publice.

Culisele accidentului in care a murit primarul Agurida

Prietenii nu-si lasa niciodata prietenii sa plece singuri cu masina atunci cind consuma alcool sau sint foarte obositi, tocmai pentru ca risca sa fie implicati in accidente fatale si sa puna in pericol atit viata lor cit si pe a altora. Aceasta pare a fi morala accidentului in urma caruia si-a pierdut viata primarul din Tulnici, inmormintat cu onoruri militare in prezenta a peste 2.000 de oameni. In dimineata zilei de 8 martie, pe raza satului Lepsa, edilul a cazut cu masina in riul Putna, iar Mercedes-ul sau, in ciuda air-bag-urilor montate chiar si in tavan, i-a adus moartea. Accidentul este un caz clasic de “autoaccidetare”, potrivit politistilor care investigheaza cazul. Chiar daca autoritatile tin sub tacere de peste doua luni unele detalii, cum ar fi alcoolemia conducatorului auto, reporterii nostri au aflat unele informatii interesante, care arata ca primarul s-ar fi putut bucura in continuare de viata daca ar fi dat dovada de o minima prudenta la volan dar si daca persoanele cu care si-a petrecut seara de 7 spre 8 martie ar fi dat dovada de mai mult altruism. Asa cum se intimpla adesea in viata, responsabilitatea nu este punctul forte al celor care si-au petrecut cu edilul de la munte ultimele ore din viata acestuia, pentru ca mai toti s-au delimitat de reuniunea care a avut loc la vila TBN din Lepsa, ce apartine lui Gabriel Burghelea, cel care s-a inscris in cursa electorala pentru fotoliul de primar, dar al carui dosar a fost respins de Biroul Electoral. La agapa cu pricina a fost prezent, intre altii si Alin Olteanu, presedintele Obstii de Mosneni Tulnici, actual candidat PDL la primarie. Intilnirea din seara zilei de 2 martie, dintre mai multi oameni de afaceri care exploateaza lemn in zona de munte si cei de la Obstea de Mosneni a avut loc pe fondul unui control derulat de Ministerul Mediului si Padurilor in suprafetele forestiere din zona. Potrivit Biroului de Presa al ministerului condus de László Borbély trimis la inceputul martie, „in judetul Vrancea se desfasoara un control tematic privind modul în care ocoalele silvice private si cele din structura Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva respecta regimul silvic”. Verificarile urmau sa se incheie pe 18 martie, insa inspectorii au fost chemati la Bucuresti dupa ce s-a aflat de accident. Potrivit acelorasi informatii, in actiunea de control au fost angrenati patru consilieri din cadrul Directiei generale paduri a Ministerului Mediului. Vestea ca un control va verifica taierile din zona i-a bagat in priza pe detinatorii de gatere si exploatari forestiere, asa incit afaceristii din zona au organizat o agapa la care au participat si inspectorii.

Ultimul drum s-a terminat in albia riului

Primele cercetari de dupa accident au aratat ca edilul nu purta centura de siguranta in momentul in care a pierdut controlul volanului si a cazut cu masina in riu. Asa cum spuneam mai sus, edilul se intorcea de la un chef care a avut loc la pensiunea lui Gabriel Burghea, fost director al Directiei Silvice Vrancea in mandatul PSD-PDL. Politistii pun lipsa de vigilenta a primarului pe faptul ca parcurgea un drum pe care a rulat de mii de ori, avind siguranta ca oricum nu l-ar fi tras nimeni pe dreapta. Merita subliniate si alte aspecte care au condus la neprevazut. Fiind in opozitie de citiva ani, social-demcoratul Vasile Agurida era se pare ingrijorat de posibile controale, intrucit firma pe care o administra impreuna cu familia, Bradul Tulnici SA, fusese controlata recent si de inspectorii de munca de la ITM si primise o amenda de 12.000 de lei. Institutia ne-a confirmat ca la inceputul lunii februarie firma Bradul Tulnici SA, administrata de Relu Agurida, a fost sanctionata in urma unui control comun al inspectorilor de munca din Vrancea si Buzau pentru ca folosea patru angajati care lucrau fara a avea incheiate forme individuale de munca. De asemenea, s-a mai constatat ca nici in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu se asigura o instruire corespunzatoare a lucratorilor si nici controlul medical al angajatilor nu era facut. Se stie ca domeniul prelucrarii lemnului este unul sensibil la munca la negru, in sensul ca aici sint identificati multi muncitori fara contract de munca, firma fostului edil nefacind, iata, exceptie, chiar daca facea afaceri profitabile chiar cu padurile statului. Revenind insa la accident, nici unul dintre participantii la petrecere nu a mai recunoscut oficial prezenta la cheful cu pricina, cind au fost chestionati de reporteri. Unii dintre acestia, intre care se afla si cei care vor sa-i ia locul acum lui Agurida la primarie, au declarat doar neoficial ca ediliul ar fi refuzat sa fie condus acasa de un sofer pentru ca a refuzat tot timpul sa aiba unul, in tinerete acesta fiind el insusi sofer la CAP. Mai mult, asa zisii prieteni l-au cainat pe primar pentru ca ar fi murit „de prea multa munca”. Reamintim ca accidentul in care si-a pierdut viata primarul s-a produs pe 8 martie 2011, orele 05.50, pe DN 2 D la km. 71+800 m, la iesirea din satul Lepsa si ascunde multe necunoscute pe care autoritatile nu sint dispuse sa le spuna oficial decit dupa alegerile de duminica viitoare. Expertii contactati de ziarul nostru spun insa ca moartea primarului ar putea echivala cu o sinucidere tinind cont ca nu purta centura de siguranta si, iata, era baut, potrivit ultimelor informatii. Daca vreti sa invatati ceva de pe urma acestei drame, speculata, iata, politic, la cote maxime, nu uitati ca prietenii nu-si lasa prietenii sa plece singuri cu masina sau pe jos atunci cind consuma alcool la o petrecere.

Ziarul de Vrancea publica “Scrisoarea deschisa” trimisa ieri de familia fostului primar Agurida in legatura cu folosirea numelui acestuia in campania electorala de la Tulnici:

Am ales aceasta forma de comunicare, desi eu si familia mea trecem prin momente deosebit de dureroase si dorim sa ne purtam în tacere doliul, pentru ca în ultimele zile tragedia care ne-a lovit acum doua luni este folosita ca arma politica. Sint consternat de lipsa de compasiune, de lipsa de întelegere si de rautatea celor care fac din amintirea tatalui meu, Vasile Agurida, subiect de dezvaluiri în dispute care nu ne privesc. Sunt revoltat ca institutii ale statului furnizeaza informatii catre mass-media, înainte sa le primeasca cei în drept, contribuind la un spectacol dezgustator. Mi-as dori ca tatal meu sa-i mai poata privi in ochi pe cei care arunca acum cu noroi si sa le spuna în fata, asa cum a facut-o de fiecare data, ce crede despre astfel de oameni. Relu Agurida