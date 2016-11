Cum prosperă afacerile la negru cu lemnul din pădurile vrancene

Publicat de Gabriel Sava 1864 vizualizari

Lemnul se transportă ilegal chiar şi cu camioanele

Autorităţile spun că se luptă cu fenomenul infracţional însă rezultatele se văd sporadic u poliţiştii şi inspectorii silvici au dat descoperit zeci de nereguli în depozite, targuri şi oboare u unul dintre marii afacerişti cu lemn din Vrancea, Dumitru Hagiu a fost trimis în judecată pentru evaziune

Pusă printre priorităţile Ministerului Public în ultimii ani, lupta cu infracţiunile silvice, cel puţin în Vrancea, “şchioapătă”, adesea cu largul concurs al celor care ar trebui să aplice legea. Lupta cu infracţiunile silvice se reduce de multe ori la situaţii în care persoane care doboară caţiva arbori sunt trimise în judecată, în timp ce marii toporatorii “duc” dosarele cu anii, pană la o eventuală împlinire a vreunui termen de prescripţie sau pană cand expertizele în silvicultură nu mai pot stabili vreun prejudiciu cert, ceea ce, desigur, le profită. Introducerea noului sistem informatic de emitere şi gestionare a avizelor de însoţire a materialului lemnos este un evident pas înainte însă, dacă acesta nu este corelat cu o aplicare şi o supraveghere strictă, “golurile” permit multora să “fenteze” sistemul. Aşa cum de altfel o dovedeşte şi practica, din plin.



Aproape 900 de acţiuni de la începutul lunii septembrie



Conform unei situaţii prezentate de poliţia vranceană, în cadrul planului comun de acţiune denumit generic “Scutul Pădurii”, pe 2 noiembrie, un camion al unei societăţi comerciale din Nereju a fost depistat pe cand era condus chiar de administrator. Acesta a prezentat la control un aviz cu privire la cantitatea de 31,52 m.c. de cherestea de răşinoase în baza căruia anterior mai fusese efectuat un transport de material lemnos. Tot în urma acţiunilor din “Scutul Pădurii 2016” pe 7 septembrie, la ora 21.00, pe DN 2M – comuna Andreiaşu de Jos, a fost depistat un bărbat din comuna Vârteşcoiu, care transporta cu un autocamion cantitatea de 8.47 m.c. lemn rotund din specia brad cu un aviz de însoţire care nu avea înscris codul unic online. Pe langă aceste cazuri, oamenii legii depistează săptămanal în trafic autoutilitare care ori transportă lemn fără niciun document, ori mai multe lemne decat volumul înscris în documentele legale. Nici amenzile şi nici confiscările nu au reuşit să stopeze încă acest fenomen!



Sute de metri cubi “circulă” fără documente



Probleme destule sunt şi în depozitele unora dintre societăţile comerciale care vand masă lemnoasă, dar şi în targuri şi oboare. O recentă acţiune a Gărzii Forestiere Focşani, împreună cu lucrători ai Direcţiei Silvice Vrancea şi cu poliţişti a identificat o parte din aceste nereguli. “În perioada 14-15 septembrie a.c., poliţiştii împreună cu specialiştii silvici din cadrul Gărzii Forestiere Focşani şi ai Direcţiei Silvice Vrancea au efectuat verificări cu privire la comercializarea materialelor lemnoase în Târgul Obor Unirea, din municipiul Focşani, administrat de către o societate comercială din Odobeşti, ocazie cu care s-a stabilit că 11 agenţi economici, persoane juridice şi persoane fizice autorizate, deţin cantităţile de: 714, 775 m.c. cherestea răşinoase, 239 m.c. lemn foc diferite specii, 30,13 m.c lemn foc fag şi 5,07 m.c lemn rotund răşinoase, fără a exista împrejmuiri pentru fiecare din depozitele constituite de aceste societăţi comerciale. În cauză s-a procedat la reţinerea în vederea stabilirii provenienţei a întregii cantităţi de materiale lemnoase, ce au fost predate în custodia administratorului societăţii din oraşul Odobeşti, fiind fixat un termen de 48 ore pentru probarea provenienţei. În urma verificărilor, s-a stabilit că toţi deţinătorii de depozite nu aveau realizate împrejmuiri în conformitate cu prevederile legale, fapt pentru care au fost dispuse măsuri de sancţionare contravenţională (…) valoarea amenzilor fiind de 130000 lei. Totodată, în urma verificărilor, s-a mai constatat faptul că materialul lemnos este deţinut cu acte legale doveditoare, fapt pentru care au fost restituite agenţilor economici cantităţile de material lemnos indisponibilizate. Patru agenţi economici au vândut cantitatea de 13,28 m.c. cherestea răşinoase fără a emite avize de însoţire, fiind dispusă măsura de confiscare valorică şi de sancţionare contravenţională”, au precizat reprezentanţii poliţiei vrancene. În aceeaşi periodă, echipele de control mergeau la depozitul unei societăţi din Nereju şi a alteia din Tulnici. “Cu ocazia verificărilor efectuate la un depozit de material lemnos deţinut de către o societate din comuna Nereju, punct de lucru Focşani, s-a constatat faptul că aceasta deţine cantitatea de 99,31 m.c. cherestea răşinoase fără documente legale de provenienţa, fapt pentru care s-a procedat la sancţionarea societăţii (…) fiind dispusă măsura complementară a confiscării cantităţii de 99,31 m.c. material lemnos. La data de 13 septembrie a.c., s-a constatat faptul că la depozitul de material lemnos deţinut de o societate situată pe raza comunei Tulnici, s-a livrat şi comercializat, în perioada februarie - septembrie 2016, cantitatea de 268 m.c. material lemnos din speciile răşinoase şi fag fără a fi emise avize de însoţire în acest sens. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, (…) urmând a fi efectuate cercetări faţă de administratorul societăţii.



Dosare peste dosare pentru evaziune fiscală, fals şi uz de fals



Pe 20 septembrie, după cum au mai comunicat poliţiştii, cu ocazia controlului efectuat la un depozit de material lemnos aparţinând unei societăţi din comuna Reghiu, s-a constatat faptul că aceasta a deţinut cantitatea de 8,79 m.c. lemn de foc diverse foioase, a vândut cantitatea de 8,12 m.c. lemn de foc din specia fag, iar avizele de însoţire emise sunt completate cu încălcarea prevederilor H.G. nr. 470/2014. “S-a procedat la sancţionarea contravenţională a societăţii (…) cu amendă în cuantum de 25.000 lei, fiind confiscată fizic cantitatea de 8,79 m.c. şi valoric cantitatea de 8,12 m.c. material lemnos”, a precizat subcomisarul Bogdan Toader, purtătorul de cuvant al poliţiei vrancene. O zi mai tarziu, cu ocazia controlului efectuat la un punct de lucru al unei societăţi din comuna Sihlea, sat Căiata, s-a constatat faptul că societatea a deţinut cantitatea de 34,74 m.c. cherestea din specia răşinoase fără documente legale de provenienţă şi nu a completat la zi registrul de evidenţă a intrărilor – ieşirilor de materiale lemnoase. De asemenea, s-a mai constatat faptul că la data de 13 septembrie a.c., societatea a transportat cu două autocamioane material lemnos, respectiv lemn lucru răşinoase şi fag, care nu corespundea din punct de vedere cantitativ cu datele înscrise în avizele de însoţire puse la dispoziţie, fapt pentru care s-a procedat la confiscarea cantităţilor de 4,00 m.c. lemn lucru răşinoase şi 4,60 m.c.lemn lucru fag. Societatea a fost sancţionată contravenţional (…) cu amendă în cuantum de 45.000 lei. Totodată, s-a mai constatat faptul că administratorul societăţii din comuna Nereju, pentru a justifica plusul în gestiune identificat cu ocazia controlului, a modificat prin ştersături registrul de evidenţă a intrărilor – ieşirilor de materiale lemnoase. “În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de «fals în înscrisuri sub semnătură privată»”, au mai comunicat poliţiştii. La data de 28 septembrie, au fost efectuate zece percheziţii domiciliare la sediile unor societăţi comerciale de pe raza comunelor Nereju, Spulber, Năruja, Broşteni, Mera şi Reghiu, care au ca obiect de activitate exploatarea, prelucrarea şi comercializarea materialului lemnos, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări faţă de administratorii acestor societăţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, (…) fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, (…) Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost ridicate documente financiar – contabile şi cu regim silvic, în vederea stabilirii prejudiciului cauzat bugetului consolidat de stat. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, mai spun poliţiştii vranceni. (Gabriel SAVA)

Afaceristul Dumitru Hagiu a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală



La doi ani după percheziţiile care au avut loc la mai mulţi afacerişti cu lemn din zona de munte a judeţului, procurorii au formulat o primă trimitere în judecată pe numele lui Dumitru Dorinel Hagiu, în calitate de patron a două societăţi care se ocupă de exploatări forestiere. În acelaşi dosar a fost anchetat şi Vasile Bîznă, patronul unei societăţi care se ocupă, printre altele, atat de exploatări forestiere cat şi de comerţ. După ce Bîznă a achitat prejudicial cifrat la circa 17.000 lei, în ceea ce îl priveşte, procurorii au renunţat la a-l mai trimite în judecată. Pentru alte persoane, avand diverse calităţi în acest dosar, cauza a fost disjunsă. În sarcina lui Hagiu, procurorii au reţinut faptul că acesta a “uitat” să înregistreze în contabilitatea toate veniturile, producand un prejudiciu total de circa 85.000 lei. Aşa cum au precizat procurorii în rechizitoriu, patronul de la Urecheşti avea două moduri de operare. Primul era achiziţia legală urmată de vanzarea fără documente: “în perioada 2012-2013, a achiziţionat diverse cantităţi de lemn de la diverse persoane fizice, pe care le-a comercializat ulterior fără a emite documente legale şi fără a face înregistrările contabile aferente”, după cum se indică în materialul de trimitere în judecată. Apoi, al doilea mod de operare folosit de Hagiu era cel al achiziţiilor fictive de material lemnos, care erau înregistrate ca atare în contabilitate pentru a acoperi cantităţi de lemn despre care anchetatorii consideră că provenea din tăieri ilegale. Conform investigaţiilor, firma folosită în acest mechanism infracţional era înregistrată la Targu Ocna sub denumirea SC GiuliaMate SRL. Prejudiciul calculat în sarcina celor două societăţi a lui Hagiu a fost achitat integral, încă de la momentul în care inspectorii antifraudă au verificat documentele şi au ajuns la concluzia că bugetul de stat a fost fraudat. Dosarul urmează procedura de Cameră Preliminară pe rolul Tribunalului Vrancea. (G. SAVA)