VIDEO!!! Oamenii au îngheţat o noapte întreagă pentru “Casa Verde”

Pentru a putea prinde finanţare, aproape 200 de persoane au venit de duminică la Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea u oamenii au îngheţat o noapte întreagă pentru a-şi achiziţiona panouri solare cu fonduri de la Mediu u solicitanţii au făcut scandal că nu se ţine cont de lista pe care au făcut-o şi că directorul instituţiei nu i-a luat în seamă u în replică, directorul Valentin Logodinschi a afirmat că primirea dosarelor a decurs bine şi că procedura de primire a fost stabilită de la nivel central

Organizarea în stil romanesc a primirii dosarelor pentru Programul “Casa Verde Clasic” a făcut ca oamenii să îngheţe o noapte întreagă la Focşani, dar şi în ţară, pentru a avea şanse la finanţare. Pentru că se aplică regula “primul venit, primul servit”, solicitanţii au venit încă de duminică dimineaţă pentru ca luni, la deschiderea programului Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM) Vrancea, să fie primii. Pentru fonduri de 3.000 lei, 6.000 lei sau 8.000 de lei, oamenii au aşteptat noaptea, la o temperatură de patru grade, pentru a nu-şi pierde randul. Luni dimineaţă se întocmise o listă cu 180 de persoane. Începerea primirii dosarelor s-a făcut într-o atmosferă agitată, persoanele care au stat la coadă acuzand faptul că lista nu a fost respectată, dar şi că directorul APM Vrancea a avut un comportament nepotrivit.

”Sunt aici de duminică dimineaţă de la ora 9.00. Am întocmit o listă la care nu comentat nimeni, în afară de domnul director. Nu se respectă lista făcută, a intrat o persoană cu numărul 10 şi a ieşit cu numărul 14. Noi am cerut să se respecte lista, numai că domnul director nu vrea. Ne-a spus că nu îl interesează, cine ne-a pus să facem listă. Dumnealui nu eliberează bonuri de ordine, este instituţia dumnealui şi face ce vrea el”, ne-a spus Vasile Neguţ, din Valea Sării. Acesta ne-a spus că Programul ”Casa Verde” este bun, dar ”prost organizat”. ”Sunt aici de duminică, la ora 12.00, sunt numărul 46 pe listă. Organizarea este proastă şi după ce am stat o noapte de am îngheţat, domnul director ne-a spus că nu ne-a pus el să stăm aici. În loc să analizeze situaţia, eventual să prelungească programul cu o oră, domnul director ne-a luat la mişto, că nu ne-a chemat el aici. Putea să fie mai apropiat de noi, eventual să ne dea nişte bonuri de ordine”, a declarat la randul său Vasile Bucă, din Focşani. “La varsta mea de 76 de ani am venit şi am stat aici o noapte întreagă, deşi mai şi unele probleme de sănătate. Mă îndoiesc că voi obţine aprobare, nu din cauza legilor, ci din cauza comportamentului celor de aici”, a afirmat Zanfira Faur, din Odobeşti.

Valentin Logodinschi, directorul APM Vrancea, a declarat în schimb că depunerea dosarelor a decurs bine, în ciuda aşteptărilor, însă analiza dosarelor durează mult. Pentru această activitate au fost repartizaţi patru dintre angajaţii instituţiei.

”Activitatea de depunere şi selecţie a dosarelor decurge pană în prezent mai bine de cat ne-am aşteptat, avand în vedere că volumul de muncă este destul de mare şi se introduc aceste date în 42 de agenţii din ţară. Ne-am aşteptat la oarecare dificultăţi dar sistemul a mers destul de bine pană acum. Potenţialii deponenţi şi beneficiari au manifestat clemenţă şi indulgenţă solicitărilor noastre. Deocamdată nu sunt probleme. Noi îi primim în funcţie de cum au venit. Am înţeles că există şi o listuţă făcută de ieri şi, în ordinea din această listă, intră cu dosarele”, spune Valentin Logodinshi, directorul APM Vrancea. Din primele estimări, cele mai multe dosare vor fi depuse pentru finanţarea de 6.000 de lei, pentru panouri solare presurizate. Acesta spune că procedura de primire a dosarelor a fost stabilită la nivel central. ”Din fericire sau din nefericire, procedura a fost impusă de la Bucureşti, noi suntem simpli executanţi”, a afirmat directorul APM Vrancea. Acesta a precizat că a stat în biroul unde s-au primit dosare şi a supravegheat operaţiunea şi că nu au fost probleme. Referitor la nemulţumirile persoanelor cu privire la faptul că au stat chiar şi o zi pentru a prinde un loc în faţă, directorul APM spune că nu avea ce să facă. “Bănuiesc că la nivel central s-au gandit la o asemenea situaţie, dar au mizat pe faptul că oamenii vor avea o atitudine înţelegătoare, civilizată. Din punct de vedere social, i-aş înţelege că au venit de ieri. Puteau însă să vină în această dimineaţă. (...) Noi nu suntem unitate administrativ teritorială, nici unitate spitalicească şi nici nu vindem butelii. Bonurile de ordine ies din calcul”, a declarat directorul APM Vrancea. La un ritm de analiză de zece dosare pe oră, solicitanţii estimau că vor fi nevoiţi să aştepte cateva zile. (Mihai BOICU)