Vranceanca Gabriela Dima se pregăteşte de audieri în Senat

Gabi Dima

Gabriela Dima a fost propusă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senatul României

Astăzi, ea, alături de alte opt propuneri, va fi audiată în Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senat. “Acum 14 ani, când am început aventura în domeniul asistenţei sociale, venită din exterior (absolventă de sociologie), nu îmi imaginam că atât de multe organizaţii/ oameni de la care am învăţat, care mi-au fost model, alături de care am demostrat că fiecare pas contează, pentru că viaţa fiecărei persoane este importantă şi dacă reuşeşti să atingi măcar un om prin ceea ce faci, eşti norocos, mă vor propune pentru o poziţie din care să mă asigur că sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În cei 14 ani am crescut foarte mult şi dezvoltarea mea li se datorează în mare măsură. Mâine (n.r.- azi), la ora 13:00 va avea loc audierea celor 9 persoane care şi-au depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senatul României”, este mesajul Gabrielei postat pe pagina sa de socializare în cursul zilei de luni, în ajunul audierilor. (D. L.)