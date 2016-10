VIDEO!!!Coadă la Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea pentru Programul „Casa Verde”, ca pe vremea lui Nea Nicu

Publicat de Ziarul de Vrancea 4 vizualizari

Înghesuială şi nemulţumiri la Programul Casa Verde





Aproape 200 de persoane au venit Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) Vrancea pentru a cere finanţare prin Programul ”Casa Verde”, care s-a deschis în această dimineaţă. Oamenii au venit încă de duminică dimineaţă şi au fost foarte nemulţumiţi că sunt nevoiţi să aştepte foarte mult timp şi nici nu s-ar ţine seama de lista pe care au făcut-o. ”Nu se respectă lista făcută, a intrat o persoană cu numărul 10 şi a ieşit cu numărul 14. Noi am cerut să se respecte lista, numai că domnul director nu vrea”, ne-a spus Vasile Neguţ, din Valea Sării, care aştepta la APM Vrancea de duminică dimineaţa, la ora 9.00. Oamenii au cerut să se elibereze bonuri de ordine, pentru a nu stat atât de mult, mai ales că analiza dosarelor durează foarte mult. ”Sunt de duminică de la ora 12.00 şi sunt numărul 47 pe listă. După ce am stat toată noaptea şi am îngheţat, vine domnul director să ne spună că nu ne-a pus el să stăm aici, în loc să aprecieze faptul că am făcut o listă cu solicitanţii”, ne-a spus la rândul său foşcăneanul Vasile Bucă. În replică la acuzaţiile aduse, directorul APM Vrancea, Valentin Logodinschi, spune că aceasta este procedura impusă de la nivel central, iar dosarele se iau în ordinea venirii solicitanţilor. ”Din fericire sau din nefericire, procedura a fost impusă de la Bucureşti, noi suntem simpli executanţi”, a afirmat directorul APM Vrancea. Valentin Logodinschi spune că volumul de muncă este foarte mare şi a repartizat patru angajaţi din instituţie să se ocupe de analizarea dosarelor. Din primele estimări, cele mai multe solicitări vor fi pentru suma de 6000 de lei, acordată pentru panouri presurizate(M.B)