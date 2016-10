Coadă la Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea pentru Programul „Casa Verde”, ca pe vremea lui Nea Nicu

Publicat de Ziarul de Vrancea 327 vizualizari

La fel ca-n mai multe judeţe din ţară, şi la sediul din Focşani al Agenţiei de Protecţie a Mediului Vrancea sute de persoane s-au aşezat la coadă încă din cursul zilei de ieri (n.r.duminică 09.10.2016)pentru a-şi depune dosarele de finanţare pentru programul Casa Verde destinat achiziţionarea unor sisteme ecologice de încălzire a locuinţelor.



La fel ca-n vremurile "de tristă amintire" (cum este numită perioada de dinainte de decembrie 1989) vrancenii au aşteptat ore în şir, în frig, doar doar vor fi primii care vor depune dosarele şi vor primi bani de la stat.Aşa cum Ziarul de Vrancea a scris aici

„Judeţului Vrancea i s-a alocat în acest program suma de 1.014.758 lei. Echipamentele finanţate în cadrul acestui proiect sunt panourile solare şi pompele de căldură, cuantumul finanţării nerambursabile, fiind în funcţie de tipul instalaţiei. Se vor acorda pană la 3.000 lei pentru panourile solare nepresurizate, pană la 6.000 lei pentru panourile solare presurizate şi pană la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer”, se anunţa în comunicatul de presă al Agenţiei de Protecţie a Mediului Vrancea la sfarşitul săptămanii trecute. Tot atunci se comunica public programul de primire a dosarelor care va fi între 8.30-14.30, iar biroul de depunere a dosarelor se află la parter-intrarea secundară, dinspre Lidl Focşani.

Precum în multe judeţe din ţară programul ”Casa Verde” a debutat în Vrancea cu o coadă amintind de timpurile lui Nea Nicu . Astfel peste 200 de vranceni s-au aşezat la coadă încă de duminică la prânz, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului, pentru a-şi depune dosarele pentru obţinerea fondurilor cu care îşi vor monta panouri solare sau pompe de căldură.Probabil că mulţi dintre ei vor trebui să rămână să stea la coadă şi în zilele următoare.Aceasta deoarece conform celor constatate la faţa locului de către redactorii Ziarului de Vrancea înregistrarea dosarelor durează circa 15 minute de persoană.Iar într-o organizare tipic romanească Agenţia de Protecţie a Mediului Vrancea a delegat doar trei persoane care să se ocupe de înregistrare, între orele 8.30-14.30.

Conform informaţiilor furnizate de Ministerul Mediului,pentru accesarea finanţărilor prin ”Casa Verde”, doritorii trebuie să parcurgă următorii paşi:

Pasul 1.: Depunerea dosarului de finanţare la agenţia teritorială de protecţia mediului. Pasul 2.: Urmărirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare în Program. Pasul 3.: Semnarea contractului de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu. Pasul4.: Demararea lucrărilor. Pasul 5.: Depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Aproape 200 de persoane au venit Agenţia de Protecţie a Mediului (APM) Vrancea pentru a cere finanţare prin Programul ”Casa Verde”, care s-a deschis în această dimineaţă. Oamenii au venit încă de duminică dimineaţă şi au fost foarte nemulţumiţi că sunt nevoiţi să aştepte foarte mult timp şi nici nu s-ar ţine seama de lista pe care au făcut-o. ”Nu se respectă lista făcută, a intrat o persoană cu numărul 10 şi a ieşit cu numărul 14. Noi am cerut să se respecte lista, numai că domnul director nu vrea”, ne-a spus Vasile Neguţ, din Valea Sării, care aştepta la APM Vrancea de duminică dimineaţa, la ora 9.00.





Oamenii au cerut să se elibereze bonuri de ordine, pentru a nu stat atât de mult, mai ales că analiza dosarelor durează foarte mult. ”Sunt de duminică de la ora 12.00 şi sunt numărul 47 pe listă. După ce am stat toată noaptea şi am îngheţat, vine domnul director să ne spună că nu ne-a pus el să stăm aici, în loc să aprecieze faptul că am făcut o listă cu solicitanţii”, ne-a spus la rândul său foşcăneanul Vasile Bucă. În replică la acuzaţiile aduse, directorul APM Vrancea, Valentin Logodinschi, spune că aceasta este procedura impusă de la nivel central, iar dosarele se iau în ordinea venirii solicitanţilor. ”Din fericire sau din nefericire, procedura a fost impusă de la Bucureşti, noi suntem simpli executanţi”, a afirmat directorul APM Vrancea. Valentin Logodinschi spune că volumul de muncă este foarte mare şi a repartizat patru angajaţi din instituţie să se ocupe de analizarea dosarelor. Din primele estimări, cele mai multe solicitări vor fi pentru suma de 6000 de lei,