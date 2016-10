Bătaie ca între chiori pe marginea bălţii de la Mîndreşti

Publicat de Gabriel Sava 1 vizualizari

Bătaia a avut loc pe marginea uneia dintre bălţile de la Mîndreşti

Cei trei protagonişti principali au dublă calitate: inculpat şi parte vătămată

O bătaie petrecută în urmă cu mai bine de un an pe marginea uneia dintre bălţile de la Mandreşti a ajuns recent pe rolul instanţelor vrancene. Totul a pornit de la faptul că o martoră a venit cu nişte resturi vegetale pe marginea bălţii, după care s-a apucat să taie nişte papură. Femeia a fost văzută de Dumitru Cheşnoiu, de 57 de ani, din Focşani, care este paznic la bălţile aparţinand societăţii Acva Cult. Bărbatul i-a cerut femeii să plece pentru că deranjează doi pescari aflaţi pe baltă şi a început să o înjure. Pană ca femeia să plece, paznicul a ajuns şi a lovit-o peste picioare cu manerul unei seceri. Din cate se pare, strigătele acesteia au fost auzite de Ion Dediu, de 73 de ani, din Mîndreşti, şi de soţia acestuia. Dediu s-a dus către locul de unde a auzit strigătele şi a început să se bată cu paznicul. Soţia lui Dediu a intervenit să îi despartă însă a fost lovită la randul său peste membre de către Cheşnoiu. Ultimul care a intervenit în bătaie a fost Alexandru Alin Stoica, nepotul soţilor Dediu, care are 21 de ani şi care l-a lovit cu pumnii în gură pe paznic. Aşa se face că doi dintre inculpaţi, Cheşnoiu şi Dediu s-au ales cu calităţi de inculpat- parte vătămată în acest dosar, în timp ce nepotul are doar calitate de inculpat. Paznicul a scos un certificat medico-legal care a atestat că a avut nevoie de 12/14 zile de îngrijiri medicale şi a spus că în urma bătăii i-a fost distrusă şi o lucrare dentară. Ion Dediu a fost cel mai “şifonat”, avand nevoie de 40/45 zile de îngrijiri medicale. Soţia sa, Vasilica, a avut şi ea nevoie de ¾ zile de îngrijiri medicale. Procurorii au stabilit că Cheşnoiu şi Dediu s-au lovit reciproc cu pumnii şi picioarele, iar paznicul a folosit şi o bată/băţ, loviturile fiind aplicate peste cap, corp şi membre. Cheşnoiu s-a constituit parte civilă cu suma de 5600 lei, în care a inclus şi valoarea declarată a lucrării proteice dentare care i-ar fi fost distrusă în urma bătăii, în timp ce Ion Dediu a cerut suma de 6700 lei, aferentă zilelor de spitalizare şi de îngrijiri medicale. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Focşani. (Gabriel SAVA)