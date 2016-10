Acuzând lipsurile proiectantului de pe Unirea Principatelor Primarul Misăilă ar putea umfla sumele plătite Sotirex

Publicat de Ionel Sclavone 51 vizualizari

Proiectantul pe care aruncă responsabilitatea primarul Cristi Misăilă pentru întârzierea reparațiilor de pe strada Unirea Principatelor se numește Route Construct SRL este o firmă de casă a baronului PSD de Bacău, Dragoș Benea. Execuția și proiectarea pentru lucrările de reabilitare a străzii Unirea Principatelor a fost contractată de Sotirex SRL Adjud în asociere cu compania băcăuană. Într-un interviu televizat, Misăilă a afirmat că Route Construct SRL a întocmit proiectul tehnic din birou și că nu a realizat un studiu geotehnic. Din acest motiv, constructorul, Sotirex, ar fi fost obligat, susține Cristi Misăilă, să execute lucrări neprevăzute, mai exact să toarne un strat de beton. În realitate, studiul reclamat există și este parte a documentației de achiziție publicată pe SEAP. Inexistența sa poate fi doar un motiv pe care Misăilă îl invoacă pentru a suplimenta contractul.





Firma de proiectări pe care dă vina primarul Cristi Misăilă pentru întârzierea lucrărilor de pe strada Unirea Principatelor este Route Construct SRL, firmă de casă a baronului PSD de Bacău, Dragoș Benea. Firma este patronată de un anume Cezar Popouţanu, soțul administratorului public al judeţului, Dorina Popouţanu, omul de încredere al baronului Benea.





Într-un interviu televizat, primarul Cristi Misăilă a aruncat asupra Route Construct SRL resposanbilitatea pentru amânarea recepției lucrărilor de reabilitare a străzii Unirea Principatelor, fără a o nominaliza. El a declarat că proiectul a fost făcut din birou și că nu ar fi respectat toate cerinețele caietului de sarcini. „Acolo trebuia făcut un studiu geologic, să se vadă care este situaţia structurii solului. Când s-a făcut decopertarea asfaltului s-a văzut că structura betonului a cedat. Constructorul, pe bună dreptate, a spus că nu poate turna asfalt peste betonul respectiv, pentru că s-ar strica foarte repede strada. S-a făcut rebalastare, s-a turnat beton şi apoi urmează asfaltarea. Din cauza asta s-a întârziat“, a explicat primarul Misăilă.

Pentru reabilitarea străzii Unirea Principatelor Sorirex SRL Adjud, firmă controlată de deputatul PSD Victor Roman prin intermediul prietenei sale, Angela Munteanu, va încasa 2,4 milioane de lei plus TVA. Contractul a fost atribuit la finalul anului trecut, pe 18 decembrie și a avut ca termen de finalizare jumătatea acestui an.

Studiul geotehnic reclamat de Misăilă există

Primarul Cristi Misăilă a arătat spre proiectant, trecând sub tăcere faptul că licitația a fost câștigată în asociere de Sotirex SRL și Route Construct SRL. Ambele firme sunt responsabile, în solidar, pentru întârzieri și ar trebui obligate să suporte eventuale penalități de întârziere.





Mai mult, Misăilă ascunde adevărul când susține că nu există un studiu geotehnic din care să rezulte care este structura solului și că trebuia întocmit de proiectant. Studiul există și a fost comandat chiar de Primăria Focșani, fiind parte a documentației de achiziție publicată pe SEAP, aferentă procedurii de achiziție câștigată de Sotirex SRL și Route Construct SRL.

Documentul a fost întocmit de PFA Dumitru MF Paul și atrage atenția că diversele intervenții care au s-au făcut la nivelul străzii, de-a lungul timpului, au produs fisuri în dalele de beton peste care s-a turnat asfalt: „De-a lungul timpului au avut loc diverse intervenții (conductă gaze, racordări apă, canalizare) care au fragmentat dalele de beton. Peste dalele de beton se află asfalt“.

Declarația ar putea ascunde intenția de a suplimenta contractul Sotirex

Primăria Focșani a scos la licitație pe 30 octombrie 2015, contractul pentru servicii de proiectare și execuție aferente refacerii infrastructurii pe strada Unirea Principatelor din Focșani. Valoarea totală estimată a achiziției a fost stabilită la 3.021.013 lei, exclusiv , respectiv 684.090,71 euro (1 euro, la 06.10.2015 = 4,4161 lei).

Asocierea Sotirex - Route Construct și-a adjudecat contractul cu 2.424.271,44 lei plus TVA, depășind grupul de firme Vega (Vega 95 SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL), patronat de miliardarul gălățean Corneliu Istrate și Europroiect SRL, patronată de Dorin Modreanu, cumnatul deputatului PNL Nini Săpunaru.

Diferența dintre valoarea estimată a lucrării și suma cu care a câștigat Sotirex este de aproximativ 600.000 de lei. Or, în acest context, declarația lui Cristi Misăilă, referitoare la absența studiului geologic, fapt ce ar fi impus executarea unor lucrări suplimentare, neprevăzute de către constructor, poate fi un pretext pentru suplimentarea valorii contractului. Încă de pe vremea predecesorului său, Decebal Bacinschi, a devenit un obicei ca responsabilii din cadrul Primăriei să invoce asemenea motive, greșelile din proiectele tehnice pentru a aloca bani în plus unor firme clientelare.

De departe cel mai controversat contract de acest fel a fost reabilitarea Școlii „Ștefan cel Mare“, contract încredințat Hidro Salt B 92 SRL. Primăria a atribuit lucrarea pentru 4.960.039,45 lei plus TVA, sub 50% față de valoarea estimată de 11.250.916 lei. În 2013, firma a cerut peste 2 milioane de lei în plus față de ceea ce a licitat, pe motiv că ar fi executat un gard împrejmuitor care inițial nu a fost luat în calcul și o serie de lucrări care n-au fost prevăzute în proiectul tehnic, precum zugrăvelile de pe pereți și sistemele de deschidere pentru ferestre.(Ionel Sclavone)