Vranceanca Gabriela Dima este propunerea societatii civile pentru functia de presedinte al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

Foto:Gabriela Dima

Gabriela Dima este propunerea societatii civile pentru functia de presedinte al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Candidatura sa este sustinuta de 9 organizatii neguvernamentale.Sociolog de profesie aceasta este una dintre cele mai implicate și bune cunoscătoare a problemelor din domeniu din Vrancea și nu numai. Gabriela Dima este cunoscută însă în Vrancea și în Romania mai ales pentru modul în care se implică personal pentru a rezolva problemele celor cu dizabilităţi.

Gabriela Dima are peste 14 ani de experienta in domeniul asistentei sociale, atat in sistemul public cat si cel neguvernamental, timp in care a lucrat pentru persoane cu diferite dizabilitati institutionalizate sau provenite din familie. De asemenea, are experienta in cercetare sociala, formare si facilitare pentru specialisti din sectorului serviciilor sociale. Este licentiata in sociologie, la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii „Babes -Bolyai" din Cluj Napoca, iar in prezent este consilier personal al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.

Conform Legii nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, organizatiile neguvernamentale inainteaza propuneri pentru numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei. Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

- sa aiba studii superioare absolvite cu diploma de licenta;

- sa aiba expertiza in domeniul drepturilor omului, in mod special in materia drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Mai multe organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilitati sau care reprezinta interesele acestora, precum si organizatii care militeaza pentru respectarea drepturilor omului s-au coagulat si sustin aceasta candidatura: Asociatia ActiveWatch, Asociatia Autism Romania, Asociatia Ceva de Spus, Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic - Romania, Asociatia Tonal, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Federatia Organizatia Natioanla a Persoanelor cu Handicap din Romania, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile.Citiţi întreg articolul aici



