Vine frigul! Atenţie la sobe şi la coşurile de fum!

„Siguranţa NU e un joc de noroc!”

Sfaturile reprezentanţilor ISU vă pot salva viaţa

Sute de oameni îşi pierd viaţa şi mii de locuinţe sunt mistuite de flăcări, în fiecare an, din cauza improvizaţiilor făcute la instalaţiile electrice sau de gaz, precum şi din cauza coşurilor de fum necurăţate. Gravitatea acestor evenimente nefericite şi incidenţa ridicată a acestora au la origine, în majoritatea cazurilor, lipsa de responsabilitate a unora dintre cetăţeni.

Prin intermediul campaniilor naţionale de informare şi educaţie preventivă R.I.S.C. „ Renunţă. Improvizaţiile sunt catastrofale!”, lansată în luna noiembrie 2012 şi R.I.S.C. „ Siguranţa NU e un joc de noroc!”, lansată în luna decembrie 2013, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) şi E.ON România şi-au propus să avertizeze asupra riscurilor majore la care cetăţenii se expun atunci când exploatează coşuri de fum neprotejate faţă de elementele combustibile, neetanşate sau necurăţate, aparate electrice defecte sau improvizate, precum şi în cazul utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire care funcţionează pe bază de gaz sau alte tipuri de combustibil. Pentru a-şi proteja viaţa şi bunurile recomandăm cetăţenilor să acorde mai multă atenţie normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. Astfel, asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea coşurilor de fum cel puţin o dată pe an, de către o persoană autorizată. Tăiaţi crengile copacilor aflate deasupra sau în apropierea coşurilor de fum. Amplasaţi materialele combustibile la distanţă faţă de sobe. Asiguraţi izolarea sobei faţă de podea şi pereţii din apropiere. Folosiţi doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de încălzire şi respectaţi întocmai instrucţiunile producătorului, evitând supraîncărcarea acestuia. Depozitaţi cenuşa într-un container de metal în exteriorul locuinţei şi la distanţă de casă, grajd, fânar, depozite etc. Amplasaţi un ecran în faţa focarului şemineului, respectiv o tăviţă metalică în faţa sobei şi ţineţi uşiţa închisă în permanenţă. Stingeţi întotdeauna focul din sobă înainte de culcare sau înainte de a părăsi locuinţa. Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi. Nu aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile. Nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice. Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi. Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune, au avertizat reprezentanţii ISU. (G. SAVA)