În vreme ce ENET gâfâie spre groapă, salariul lui Merchea „Dumnezeu” a crescut cu 9%

Manole Merchea este plătit în funcţie de performanţa sa managerială

Manole Merchea, directorul general al ENET SA, a încasat în cel de-al doilea trimestru al anului un salariu cu 9% mai mare u conform declaraţiei de avere, Merchea a înregistrat în 2015 un venit anual de 112.481 lei, ceea ce înseamnă o medie lunară de 9.373 lei u chiar dacă per ansamblu, furnizorul de energie termică al Focşaniului merge pe pierdere, conform hârtiilor, directorul ENET este un manager competent u din raportul său de activitate, depus la finalul primului semestru, reiese că a îndeplinit, în ultimele trei luni, patru din cei cinci indicatori de performanţă asumaţi prin contractul de mandat u doar unul, poate cel mai important, plata datoriilor a rămas nerealizat

Conform situaţiei, sumele datorate de ENET în semestrul I al acestui an au crescut cu 24 %, în vreme ce anul trecut erau în scădere cu 2,19 %.

„Pentru semetrul I 2016 indicatorii de performanţă au fost realizaţi parţial, respectiv primul indicator - soldul datoriilor a crescut şi salariul directorului general a fost diminuat iar ceilalţi indicatori s-au realizat şi salariul directorului general al societăţii a fost majorat astfel că pe total trimestrul al II-lea 2016, salariul directorului general s-a majorat cu 9 %“, se arată în raportul de activitate. Manole Merchea confirmă că a încasat mai mulţi bani în această perioadă, subliniind că aşa prevede contractul de management: „Nu uitaţi că am scos societatea din faliment. Conform angajamentului meu, în cazul în care nu-mi îndeplinesc indicatorii sunt sancţionat, iar când o fac sunt recompensat. Performanţa ENET nu depinde doar de capacitatea mea managerială ci şi de factorii meteorologici. Dacă iarna este caldă, furnizăm mai puţină energie termică şi nu avem cum să facem profit“. Cifrele financiar-contabile prezentate în documentul citat arată că ENET SA este departe de a se stabiliza şi, cu atât mai puţin de a se încadra pe un trend crescător. La finalul primului semestru al lui 2016, ENET SA a înregistrat venituri totale de 32.371.778 lei şi cheltuieli în valoare de 33.112.966 lei de unde a rezultat o pierdere de 529.376 lei. În 2015, veniturile obţinute s-au ridicat la 35.496.126 lei iar cheltuielile au fost de 33.213.247 lei, compania obţinând un profit de 2.507.118 lei. Cifra de afaceri a unităţii a scăzut de la 34.506.146 lei în 2015 la 31.607.467 lei în 2016.

Focşănenii nu sunt tentaţi să revină în sistemul centralizat

ENET Focşani se chinuie să-i convingă, de bună voie sau chiar forţat, pe foştii clienţi să revină la sistemul centralizat de încălzire

Campaniile de atragere a consumatorilor, ameninţările ori presiunile exercitate asupra celor ce au renunţat total sau parţial la serviciile ENET nu dau rezultate. O arată cifrele prezentate în raportul de activitate al directorului general. Doar trei focşăneni s-au rebranşat la sistemul centralizat în primele şase luni ale anului, cu cinci mai puţini decât în aceeaşi perioadă a lui 2015. Din analiza comparativă a celor două perioade (2015 şi 2016), rezultă că a crescut cu 144,4 % procentul celor care s-au rebranşat la apă caldă. Cu toate că procentele sunt optimiste, în cifre reale este vorba de doar 13 persoane, comparativ cu 9 persoane, câte au revenit în sistem în anul 2015. În schimb, numărul celor nemulţumiţi de serviciile ENET şi care apelează la surse alternative de încălzire şi apă caldă se îndreaptă spre 150. În primele şase luni ale anului au fost debranşaţi de la căldură 144 de persoane, cu 9 mai puţine decât în 2015. Un număr de 139 de utilizatori au renunţat la apa caldă din sistemul centralizat.

Conversia datoriilor în acţiuni a eşuat

Conform raportului de activitate, strategia lui Merchea de dezvoltarea ENET se bazează pe transformarea datoriilor istorice în acţiuni, un proces ce nu se va încheia prea curând. „Strategia SC ENET SA Focşani are în vedere nu doar conversia datoriilor către Ministerul Finanţelor Publice, ci şi conversia altor datorii istorice ale societăţii către CUP SA Focşani, scop în care se fac toate diligenţele necesare, existând deja un interes manifestat în conversia de acţiuni a datoriilor SC ENET SA, atât din partea AAAS (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului) cât şi din partea Consiliului Judeţean Vrancea şi Consiliul Local Focşani, principalii acţionari ai CUP SA Focşani. Dacă se reuşeşte acest demers, societatea noastră va fi într-o situaţie favorabilă din punct de vedere economic“, se arată în raport. În ciuda optimismului manifestat, şansele ca procedura să se realizeze în următoarea perioadă sunt minime pentru că, deşi au fost depuse documentaţii la Ministerul Finanţelor şi AAAS (Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului), instituţiile nu au răspuns. Merchea pune acest lucru pe seama fricii de responsabilitate: „Nu rezultatele noastre îi fac să fie circumspecţi şi nici faptul că ENET ar fi neatrăgătoare. Există o teamă a funcţionarilor de a-şi pune semnătura pentru ca nu cumva să vină peste ei DNA“. În ce priveşte relaţia cu cei de la CUP, Manole Merchea susţine că au fost depăşite anumite termene legale şi că procedura va fi reluată abia peste trei ani: „Există nişte termene în care se poate derula o asemenea procedură. În primă fază, cei de la CUP n-au fost de acord cu conversia datoriilor astfel că termenele au fost depăşite. Când şi-au dat acordul a fost prea târziu şi trebuie să aşteptăm trei ani“. Alte direcţii de acţiune urmăresc continuarea procesului de modernizare a instalaţiilor precum şi eficientizarea activităţii de transport şi distribuţie a energiei termice. Directorul ENET mai are în vedere, ca în fiecare an, găsirea unor noi modalităţi de recuperare a debitelor de la consumatori. Raportul nu pomeneşte despre strategii de atragere de noi clienţi sau despre posibile proiecte de diversificare a activităţii în vederea atragerii de noi venituri. „Ne-am gândit să ne diversificăm activitatea însă nu avem resurse financiare. Din cauza datoriilor nu putem atrage nici fonduri europene şi nici credite bancare“, a declarat Manole Merchea. Chiar dacă a trecut printr-un proces de retehnologizare şi modernizare, focşănenii nu au încredere în capacitatea ENET de a furniza servicii de calitate la preţuri scăzute şi fără sincope aşa cum s-a întâmplat în trecut.

