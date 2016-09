Publicat de Gabriel Sava 284 vizualizari

Fostul şef de la municipiu a devenit adjunct la comanda IPJ Vrancea

Şeful poliţiei vrancene rămăsese fără adjuncţi, după plecarea “secunzilor” Norocea şi Păvăloiu



Comisarul şef Cristinel Diaconescu este, începand de azi, adjunctul comisarului şef Ionel Popescu, comandantul poliţiei vrancene. Numirea s-a făcut după ce şeful poliţiei vrancene a rămas fără adjuncţi în cursul acestui an după ce, comisarii şefi Victor Norocea şi Tomiţă Păvăloiu, au încetat raporturile de serviciu cu poliţia vranceană ca urmare a pensionării. Tot în cursul acestui an au plecat de la comanda Poliţiei municipiului Focşani din aceleaşi motive (ca urmare a pensionării),comisarii şefi Gicu Avasiloaie şi adjunctul său Gheorghe Negoiţescu. În locul fostului şef al poliţiei municipiului a fost numit interimar chiar comisarul şef Cristinel Diaconescu care, de azi, a lăsat locul liber, urmand ca funcţia să fie ocupată, cel mai probabil în regim interimar de alţi interimari, comisarii şefi Ion Balercă şi Alexandru Cara, care au fost împuterniciţi pe funcţiile de adjuncţi la municipiu. În acest moment, în urma pensionărilor care au avut loc în prima parte a acestui an, cu excepţia şefului poliţiei vrancene, celelalte funcţii, compartimente şi servicii au la conducere interimari. (G. SAVA)