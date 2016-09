Butoi cu pulbere la Primăria Focşani din cauza Comisiei de Disciplină

Publicat de Iulia Cretu 77 vizualizari

Mai mulţi funcţionari, printre care Eugenia Drăguşanu, Cristina Costin, dar şi secretarul municipiului Eduard Corhană sunt chemaţi la ordine de primar, fiind acuzaţi de abateri

uncţionarii acuzaţi de primarul Cristi Misăilă de “abatere disciplinară” vor veni cu avocatul la şedinţa de “judecată” programată vineri u “învinuiţii” sunt funcţionari cu state vechi în administraţia locală u ei sunt acuzaţi că nu au reprezentat interesele municipalităţii aşa cum trebuie în raport cu cei care au lucrat la proiectele pe bani europeni de la Şcolile nr. 3 şi nr. 8, dar şi la PIDU u între timp, oamenii din Primărie îşi dau demisiile, nemulţumiţi de salarii şi de faptul că edilii refuză să pună în aplicare sentinţe judecătoreşti care acordau stimulente băneşti celor cu venituri mici u şeful de la Dezvoltare a plecat, i se pregăteşte “evacuarea” şi arhitectului şef





Primarul Cristi Misăilă este la un pas de a începe un război cu funcţionarii din Primăria Focşani. Edilul a reuşit ca în aceste prime luni de mandat să-şi facă mai mulţi duşmani decat colaboratori de încredere în instituţie. Misăilă a convocat pentru ziua de vineri, 30 septembrie, Comisia de disciplină pentru managerii de proiect care au supervizat lucrările la reabilitarea şi modernizarea Şcolilor nr. 3 şi nr. 8 - “Alexandru Vlahuţă”, dar şi pentru Planul Intergrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), care a vizat modernizarea străzilor, trotuarelor şi a spaţiilor verzi din trei cartiere din zona de sud-est a Focşaniului. În atenţia lui Misăilă este Eugenia Drăguşanu, inspector Birou proiecte în cadrul Primăriei Focşani, în calitate de manager de proiect “Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala «Alexandru Vlahuţă»”, căreia i se cere să explice modul în care s-au cheltuit banii în aceste proiecte. Funcţionara este acuzată de “abatere disciplinară”. Proiectul de la Şcoala nr. 8 s-a derulat în baza contractului de finanţare nr. 5066/2015, în cadrul căruia au fost elaborate două cereri de rambursare a cheltuielilor din care cererea de rambursare nr. 2 finală în valoare de 1.143.307,46 lei fără TVA. A fost autorizată rambursarea sumei de 494.386,39 lei şi nu a fost rambursată diferenţa de 648.921.07 lei, considerate cheltuieli neeligibile. Pentru aceste cheltuieli, excluse de la rambursare, municipalitatea avea posibilitatea formulării unei plangeri prealabile în termen de 30 de zile, după cum susţine primarul Cristi Misăilă, ori, mai invocă acesta într-o hartie oficială, termenul a fost depăşit deoarece plangerea prealabilă a fost emisă pe 11 iulie 2016. Funcţionara şi-a angajat avocat care să o reprezinte în acest conflict. La fel au făcut şi alţi angajaţi ai Primăriei, cărora Misăilă le-a pus gand rău.



Secretarul municipiului, şi el în Comisia de disciplină



Zile liniştite nu are nici Cristina Costin, şefa Compartimentului Investiţii, funcţionara fiind responsabilă de proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii nr. 3” din Focşani. Asistent manager este secretarul Eduard Corhană. Acesta din urmă se pare că a fost exclus din componenţa Comisiei, din care făcea parte, tocmai pentru că şi el trebuie să răspundă pentru neregulile din proiecte. Şi juristul Liviu Pogorevici intră la “judecată”. În locul lui Corhană a fost numită jurista Carmen Ghiuţă. Funcţionarii cer primarului Misăilă ca şedinţa, programată pentru orele dimineţii, să fie reprogramată pentru pranz şi să fie publică, astfel încat cetăţenii să asiste la “judecata funcţionarilor” pe care primarul îi acuză de abateri.



Laurenţiu Mocanu: “nu sunt soluţii pentru salarii mai mari”



De altfel, atmosfera în Primăria Focşani nu este deloc una liniştită după ce mai mulţi angajaţi au ales să-şi dea demisia. Unul dintre cei care au plecat este şeful de la Dezvoltare, Laurenţiu Mocanu. Acesta spune că a renunţat la slujba în administraţie din cauza salariului mic, nemulţumit fiind că primarul Cristi Misăilă refuză să acorde angajaţilor stimulentul de securitate în muncă, o sumă de aproape 800 lei/lună, care ar mai fi ridicat salariile mici ale muncitorilor de la Spaţii verzi. “Am demisionat din cauza salariului foarte mic, de 1.900 lei, mai ales că eram de zece ani în instituţie şi de şapte ani director. Am încercat să mai ridicăm salariile, dar cand am văzut că nu mai sunt soluţii, că nu ne mai dau norma de hrană, nici stimulentul de securitate în muncă, că ar trebui să ajungem iar în instanţă, am renunţat. Curtea de Conturi spune că nu ar fi corect să ne acorde acei bani. Nu am avut vreun conflict cu primarul. Eu am avut trei săptămani concediu şi cu el am lucrat numai o lună. Nu-mi pare rău că am plecat, îmi pare rău de colegi şi de muncitori”, ne-a spus Mocanu. Locul său la conducerea Direcţiei a fost luat de Otilia Stoica. Laurenţiu Mocanu mai spune că atat timp cat municipalitatea nu va asfalta toate străzile din oraş, nu va fi curăţenie. “Nu ştiu ce consideră domnul primar ca fiind prioritate pentru el, dar cand tot oraşul va fi asfaltat, atunci se va vedea curăţenia. Cat timp ai în oraş piatră şi praf, nu va fi niciodată curat”, a mai spus Mocanu.



Arhitectul adus de Bacinschi, pe făraş?



Zile numărate în Primăria Focşani are şi arhitectul şef, Diana Decuseară, care a fost avertizată de edil, prin presa de partid, că nu-i place cum arată oraşul. Foarte probabil, şi aceasta va pleca din instituţia în care s-a angajat în 2012. Înainte de a fi angajată Decuseară, Primăria Focşani a funcţionat ani la randul fără arhitect şef. Pe atunci, fostul edil Decebal Bacinschi se plangea că nimeni nu vine pe salariul mic din administraţia locală. Diana Decuseară a proiectat cel mai cunoscut magazin de nunţi din oraş, dar şi monstruozitatea lui Corneliu Prunache de pe strada Cuza Vodă, pană la un punct. Decuseară a lucrat, cu mulţi ani în urmă, şi cu primarul Decebal Bacinschi, în construcţii. Se pare însă că oamenii aduşi de Bacinschi şi chiar de Gabriel Necula, fostul viceprimar, încep să plece, din diferite motive, din echipa lui Misăilă. “Este un butoi de pulbere ce se întamplă la Primărie. Se va ajunge ca oamenii să nu-i mai ducă hartii la semnat lui Misăilă, iar cand Primăria nu va mai produce acte, se va ajunge la blocaj. Prin aceste comisii vrea să se transforme în instanţă de judecată, nu este o atitudine corectă a primarului. Probabil vrea să-şi aducă oamenii lui”, ne-a spus un angajatat din Primărie, sub protecţia anonimatului. Contactat telefonic, primarul Cristi Misăilă a transmis că este prins în şedinţe. Nici arhitectul şef al oraşului nu a răspuns apelurilor ZdV. (Iulia CREŢU)