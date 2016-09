Turul Vrancei

Publicat de Iulia Cretu 74 vizualizari

Hingherii angajează prinzători

Direcţia de Dezvoltare face angajări. Se caută şef serviciu la Serviciul de gestionare a cainilor fără stăpan, dar şi trei muncitori necalificaţi care să prindă animalele fără stăpan din oraş. Proba practică are loc astăzi, iar interviul este programat pentru 4 octombrie. “În situaţia în care posturile nu se vor ocupa în această etapă, procedura de organizare a concursului va fi reluată”, transmite municipalitatea. (I. C.)



Dezbatere despre cooperaţii



La începutul acestei săptămani, la Primăria Focşani a avut loc dezbaterea publică pentru proiectul de act normativ referitor la aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului, transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată, organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asocialţiilor meşteşugăreşti. La întalnire s-a propus modificarea tarifului redevenţei pentru dreptul de superficie. Proiectul, împreună cu propunerile participanţilor, va fi supus atenţiei Consiliului Local pentru aprobare. (I. C.)