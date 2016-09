Seismul de sambătă dimineaţa din Vrancea a legănat cinci ţări

Publicat de Dan Chiriac 542 vizualizari

Cutremurul din Vrancea a produs pagube la Iaşi, unde faţada unei clădiri a căzut

Seismul a avut o intensitate de 5,3 grade pe scara Richter, fiind resimţit inclusiv în ţările învecinate, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria şi Ucraina u la Focşani nu au fost înregistrate pagube, însă la Iaşi, faţada unei clădiri a cedat şi a căzut pe trotuar u ISU Vrancea transmite că nu a înregistrat apeluri la 112 din partea cetăţenilor panicaţi, însă în ţară au fost oameni care s-au speriat destul de tare u seismul cu epicentrul în Vrancea a produs teamă şi la bulgari, unde etajele superioare ale clădirilor din Varna, de exemplu, s-au mişcat destul de tare

Un seism puternic, estimat iniţial la 5,6 grade şi apoi la intensitatea de 5,3 grade pe scara Richter, s-a produs sâmbătă dimineaţa în zona seismică Vrancea, fiind resimţit în cea mai mare parte a ţării, dar şi peste hotare. A fost cel mai puternic cutremur vrâncean din ultimul deceniu, localizat în apropierea comunei Nereju, la o adâncime de 112 de km, potrivit informaţiilor furnizate de seismologi. Potrivit estimărilor, seismul a durat în jur de 20 de secunde, suficient cât să trezească din somn oamenii care dormeau la ora respectivă (2.11). Chiar dacă în Focşani nu au fost cetăţeni alarmaţi, în ţară au fost romani panicaţi care au sunat la 112 să ceară asistenţă. Pentru mulţi dintre romani este viu întipărit în minte episodul cutremurului din Italia, de la Amatrice, localitate în care aveau case şi lucrau şi foarte mulţi vranceni. Aici, din păcate, şi-au găsit sfarşitul 11 romani. Cum intensităţile celor două cutremure au fost diferite, cel din Vrancea a starnit glume pe reţelele de socializare. Unii internauţi au ajuns la concluzia: „De la Vrancea pentru restul lumii: You shake my world”. "A fost lunggggggggg dar mulţumim lui DUMNEZEU că nu şi puternic şi am scăpat", a postat o vrânceancă pe o reţea de socializare. "Parcă-i Revelion :D "toată" lumea e trează! Profitaţi de TREZIRE şi rămâneţi aşa... ieşiţi în continuare la proteste :) NU lăsaţi rujeola şi ştirile despre cutremur să vă distragă de la cele IMPORTANTE", a făcut haz de necaz un alt vrâncean.



Cutremurul vrancean a zguduit blocurile şi la Varna, în Bulgaria





Pană la urmă, seismologii au stabilit o intensitate de 5,3 grade, deşi s-a vorbit chiar de şase grade pe scara Richter

Una peste alta, cutremurul a blocat site-ul Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP), din pricina numărului mare de oameni care au dorit să afle intensitatea mişcării telurice în lipsa altor surse oficiale. Potrivit primelor estimări INFP, magnitudinea a fost de 5,6, la o adâncime de 112 kilometri. Estimarea iniţială a INFP a fost de 6, pentru ca apoi să fie revizuit la 5,6, iar în cele din urmă să se stabilească o intensitate de 5,3 grade. De la începutul anului au fost înregistrate patru cutremure cu magnitudinea peste 4 grade pe scara Richter, respectiv pe 14 august, 4 august, 1 martie şi 7 ianuarie, toate avand epicentrul în zona seismică Vrancea. Epicentrul a fost localizat în Vrancea, dar seismul s-a simţit puternic şi în Capitală dar şi în Republica Moldova, Serbia, Bulgaria şi Ucraina. La Iaşi, faţada unei clădiri a cedat şi a picat pe trotuar, fără să lovească pe nimeni. Cutremurul s-a produs la o adancime de aproximativ 100 de kilometri. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au declarat că nu au primit vreo solicitare de intervenţie. (Dan CHIRIAC)



"Mulţumim lui Dumnezeu că a fost doar atat”



"Ne-a trezit Dumnezeu la miezul nopţii... doar ne-a trezit!"

"Cutremur 5,6 grade în Vrancea care m-a trezit din somn. Ne ameninţă din ce în ce mai mult. La etajul şase s-a simţit destul de rău. Cărţile din bibliotecă şi-au găsit alt loc, florile din vază s-au răsturnat, în stradă deja e agitaţie. Probabil vor mai urma replici. Sperăm să nu fie răniţi. Acum iar imi vin în cap cuvintele lui Mărmureanu că va urma un cutremur mare. Viaţa nu ni-o dă nimeni de două ori, de ce să nu mai dureze ?"

"Mândru că sunt vrâncean, avem cele mai faine cutremure!"

"Cutremuraş...cutremurel. :)))). Să nu mai zică cineva că nu mişcă nimic în ţara asta :)))"

"Veteran: la etajul 10 am prins şi cutremurul din 1977 (7,2 Richter), şi pe cel din 1986 (7,1 Richter), şi pe cele două din mai 1990 (6,9 - 6,7 Richter). Restul e parfum..."

"Spuneţi o rugăciune şi mulţumiţi bunului Dumnezeu că a fost doar atât AMIN"

"Iar dăm trezirea în ţară"

"Cele mai lungi 20 de secunde..."

"A fugit şi somnul dar şi liniştea! Cine mai poate dormi?"