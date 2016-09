La Tîmboeşti, “Podul de piatră s-a dăramat, a venit apa şi l-a luat”

Publicat de Alexandra Tataru 1 vizualizari

Legătura fost întreruptă între satele Slimnic şi Cornetu

Podul de 15 metri, ce traversează raul Slimnic şi care face legătura dintre satul Slimnic (Tîmboeşti) şi Cornetu (Slobozia Bradului), s-a rupt în urma ploilor abundente de zilele trecute

La cantitatea mare de apă pluvială căzută recent s-au mai adăugat şi cantităţile căzute în luna august, precum şi cele din luna mai.