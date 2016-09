Palatul Copiilor a ajuns casa groazei: crimă între oamenii străzii

Publicat de Dana Lepadatu 124 vizualizari

Fostul Palat al Copiilor din Focşani, deşi casă monument istoric, este al nimănui. Aici se adăpostesc oamenii fără adăpost care, nu de multe ori, au şi incendiat imobilul

Ucigaşul este cerşetorul din Italia care implora în primăvară ajutor

Gheorghe Lobodan a ucis un alt om al străzii în bătaie în clădirea fostului Palat al Copiilor u individul de 38 de ani era cerşetor în Italia şi implora mila conaţionalilor să ajungă în ţară u joi spre vineri, după ce a băut, a lovit un bărbat de 45 de ani pană cand acesta a rămas fără suflare u a povestit că iniţial ar fi vrut să se predea poliţiştilor de la Piaţă, însă apoi a fugit să se ascundă la rude



Gheorghe Lobodan cerea ajutor acum cateva luni, dar acum a ajuns să omoare un om: “Să mă ajute cineva că mor aici!”, striga atunci criminalul

Un focşănean de 38 de ani, Gheorghe Lobodan, a ajuns sambătă seara în arestul poliţiei, după ce a fost identificat de poliţişti şi procurori ca fiind autorul unui omor comis în cursul nopţii de joi spre vineri. Victima, Ioan Pavel, 45 ani, din judeţul Vaslui, locuia împreună cu autorul şi cu alte persoane în clădirea fostului Palat al Copiilor din Focşani, de pe strada Cuza Vodă. Clădirea, care este şi monument istoric, zace în părăsire de ani buni, după ce a fost retrocedată către moştenitori ai fostului proprietar. Primăria Focşani a renunţat să negocieze cumpărarea imobilului, care a rămas pradă oamenilor fără adăpost. Oamenii străzii mergeau la cerşit, iar noaptea se adăposteau în clădirea dezafectată. Vineri seara, pe fondul consumului de alcool şi a unor discuţii în contradictoriu, Lobodan l-a lovit în mai multe randuri cu pumnii şi picioarele pe vasluianul pe care dimineaţă l-a găsit fără suflare. Autorul a fost reţinut. “În seara de 15 septembrie, pe fondul consumului de alcool, inculpatul i-a aplicat victimei trei lovituri de picior în zona feţei, două în zona toracelui şi o loviură puternică cu pumnul în zona bărbiei, care au condus la decesul victimei. În seara zilei de 16 septembrie, autorul a fost identificat în cartierul Sud, a fost reţinut şi ulterior, pus în faţa probelor, a recunoscut faptele. A fost reţinut pentru 24 de ore, iar duminică a fost prezentat instanţei competente, care a admis propunerea de arestare pentru 30 de zile”, ne-a spus Vasile Caştu, procurorul în cadrul Parchetul de pe langă Tribunalul Vrancea.



Moartea a fost violentă



Poliţiştii au confirmat la randul lor agresiunea din clădirea fostului Palat al Copiilor din Focşani. “La data de 16 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi că o persoană cu identitate necunoscută a fost găsită decedată. În urma autopsiei efectuate la data de 17 septembrie a.c., s-a stabilit faptul că moartea a fost violentă. Tot la data de 17 septembrie a.c., a fost reţinut un bărbat de 38 de ani, din municipiul Focşani, principalul bănuit de săvârşirea faptei, iar în urma prezentării acestuia cu propunere de arestare preventivă acesta va fi cercetat în stare de arest preventiv pentru 30 de zile.Tot în urma cercetărilor s-a stabilit şi identitatea persoanei decedate, respectiv un bărbat de 44 de ani, din comuna Buneşti-Avereşti, judeţul Vaslui, ambele persoane făcând parte din categoria oamenilor fără adăpost”, spune subcomisarul Bogdan Toader, de la biroul de presă al poliţiei.



A dormit langă mort apoi a fugit să se ascundă



Vineri dimineaţă, Lobodan s-a trezit langă cel pe care îl lovise şi, în momentul în care l-a mişcat, şi-a dat seama că Pavel murise. În momentul în care a realizat ce făcuse, a intenţionat să se ducă la poliţiştii din Piaţa Moldovei pentru a se preda. Nu numai că nu a ajuns în piaţă, dar s-a dus şi s-a ascuns în cartierul Sud, unde a şi fost identificat de către anchetatori. Conform procurorului de caz, acuzaţia de omor a fost formulată ca urmare a concluziilor preliminare ale raportului medico-legal, care a stabilit că moartea a fost violentă, ca urmare a unor traumatisme şi leziuni la nivelul feţei şi craniului, provocate de lovirea repetată cu un corp contondent. Anchetatorii au tras concluzia că loviturile aplicate au avut ca scop suprimarea vieţii victimei, motiv pentru care au şi continuat cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de omor. (Dan CHIRIAC, Gabriel SAVA)







Crucea Roşie i-a oferit un loc la adăpost, unde omul nu s-a prezentat niciodată



Cerşetorul Gheorghe Lobodan implora mila conaţionalilor



“Sunt nespălat, nemâncat, nu am unde să dorm. Să mă ajute cineva că mor aici! Laura, Mariana, Rodica, gândiţi-vă şi la mine! ", era apelul disperat a unui bărbat care trăia la începutul lunii martie a acestui an pe străzile Romei. Nimeni altul decat Gheorghe Lobodan. Bărbatul cerea ajutor pe străzile Romei pentru a ajunge acasă, în speranţa că îşi va reface actele de identitate, îşi va găsi un adăpost sigur şi ceva de muncă. Sau cel puţin aşa susţinea. Povestea pe care o spunea atunci tuturor era menită să înduioşeze inimile. A rămas fără muncă după ce a lucrat mai multe luni în Calabria şi nu şi-a primit banii. După ce a rămas fără muncă, bărbatul a ajuns să doarmă pe stradă şi să trăiască din mila publică. La acel moment, mai multe asociaţii de romani din capitala Italiei au intrat pe fir şi l-au ajutat să ajungă acasă. I s-a făcut un titlu de călătorie prin Consulatul roman pentru a putea călători, iar o firmă de transport s-a oferit să îl aducă acasă. Aici spera să îşi regăsească familia, pentru că Gheorghe susţinea că ar avea pe undeva prin Obor un frate, Nicu, şi vreo două surori prin cartierul Sud. A fost contactată şi Filiala de Cruce Roşie Vrancea pentru a avea certitudinea că odată ajuns în ţară va avea un sprijin asigurat. Gheorghe Lobodan a fost întampinat la autocar de un reprezentant al Crucii Roşii, şi chiar de la început a rezultat că vor fi probleme în ceea ce priveşte reintegrarea sa în comunitate, pentru că Gheorghe s-a dovedit a fi foarte puţin cooperant. Reprezentanţii Crucii Roşii l-au ajutat pe cheltuiala lor să îşi facă buletinul şi i-a fost oferit un loc la Adăpostul de noapte din Focşani, la care acesta nu s-a prezentat niciodată. După contactele de început, cand a fost ajutat în raportul cu instituţiile pentru a-şi rezolva problema documentului de identitate, Crucea Roşie a pierdut legătura cu acesta şi pentru că acesta a declarat că stă la o cumnată în cartierul Sud, Mariana C. Se pare că acesta ajuns însă din nou pe străzi, preferand să stea departe de orice tip de autoritate, fie ea instituţională sau familială. (Dana LEPĂDATU)