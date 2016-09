Cel mai bun pădurar din Vrancea rămane Mircea Stoica

Publicat de Gabriel Sava 2 vizualizari

Silvicultorul Mircea Stoica şi-a păstrat şi anul acesta titlul de “Cel mai bun pădurar” în urma concursului care a avut loc la Soveja în urmă cu cateva zile. Mircea Stoica lucrează în cadrul Ocolului Silvic Soveja iar de caţiva ani a ocupat meritoriul loc I la faza pe judeţ a concursului care îi asigură locul de reprezentant al judeţului la faza naţională. “Anul acesta, punctajele obţinute de aproape toţi candidaţii au fost mai mari decat cele din anii anteriori, ceea ce ne face să credem că avem o şansă în plus să caştigăm un loc din primele trei la faza naţională a concursului care va avea loc la Suceava, la finalul acestei luni”, ne-a declarat Titi Olteanu, purtătorul de cuvant al Direcţiei Silvice Vrancea. Concursul a constat într-o probă teoretică şi mai multe probe practice: recunoaştere de specii, măsurare diametre şi înălţimi de arbori cu ajutorul diferitelor dispozitive, cubarea şi sortarea lemnului etc. Ca noutate în probele de concurs din acest an, organizatorii au introdus utilizarea aplicaţiei online pe dispozitive mobile privitoare la trasabilitatea lemnului. Este vorba despre aplicaţia care permite emiterea avizelor de însoţire a materialului lemnos de la momentul în care acesta este recoltat din pădure şi transportat în depozite sau spre alte locaţii, cunoscutul sistem Wood-Tracking. Silvicultorul Mircea Stoica are 54 de ani, lucrează în cadrul Direcţiei Silvice din 1986 şi s-a clasat de mai multe ori pe podium la faza naţională, cea mai bună clasare fiind locul secund de trei ori. Mult succes la faza naţională! (G. SAVA)