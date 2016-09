Grevă în spitalele vrâncene pe 31 octombrie

Publicat de Dana Lepadatu 53 vizualizari

Personalul TESA, asistenţii medicali din unităţile şcolare, personalul din direcţiile de sănătate publică ar beneficia de creşteri salariale.

Ultimele două ordonanţe de guvern cu aplicabilitate în sistemul de sănătate au creat alte inechităţi în interiorul sistemului

Nemulţumirile personalului din sănătate la nivel naţional sunt şi ale celor din Vrancea, astfel că pe 31 octombrie, dacă doleanţele lor nu vor fi rezolvate, şi spitalele vrâncene vor fi în grevă. “Federaţia Sanitas are membri în tot judeţul Vrancea, în fiecare unitate sanitară. Nemulţumirile la nivel naţional sunt proprii şi nouă, în Vrancea, aşa că ne dorim să participăm şi în acest fel să captăm atenţia celor în drept în aşa fel încât doleanţele noatre să fie realizate”, ne-a declarat Claudiu Grosu, liderul Sanitas Vrancea. Desigur, la acest moment greva din 31 octombrie este doar ipotetică, dar ar putea deveni realitate dacă până atunci cerinţele lor nu vor fi luate în considerare şi mai ales realizate. “Noi am avut deja mai multe întâlniri cu ministrul sănătăţii, cu ministrul muncii. Dorinţa noastră e ca dânşii să găsească soluţii pentru ceea am cerut, cerinţe de bun simţ, care ar trebui rezolvate, cu atât mai mult cu cât ultimele două ordonanţe cu aplicativitate în sistemul de sănătate au creeat alte inechităţi în interiorul sistemului. Dorinţa e una firească, acceptată de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii şi în consecinţă noi dorim şi rezolvarea cerinţelor şi nu doar luarea lor în seamă”, ne-a declarat Claudiu Grosu.



Ministrul Sănătăţii spune că vor mai fi discuţii



Federaţia Sanitas a anunţat că pe 31 octombrie va fi grevă generală după ce în urma ultimelor discuţii cu ministrul Muncii şi cel al Sănătăţii nu s-a ajuns la o înţelegere pe marginea salariilor personalului tehnic administrativ din spitale. Mai multe categorii din sistemul de sănătate au fost exceptate de la ordonanţa privind salariile bugetarilor, fiind vorba despre personalul tehnico-administrativ (TESA) din spitale, funcţionarii din direcţiile de sănătate publică (DSP), angajaţii din medicina şcolară şi din creşe. Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat că vor avea loc şi alte discuţii cu sindicaliştii şi în perioada următoarea, vor fi avute în vedere şi salariile acelor categorii din sistem care nu au beneficiat de ordonanţele 20/2016 şi 43/2016 privind salarizarea bugetarilor. Aceasta în timp ce Ministrul Muncii spune că se încearcă rezolvarea problemelor financiare însă acest lucru ţine de resursele existente. (Dana LEPĂDATU)