Contract de 5.500 lei pe lună - O firmă din Brăila va face curăţenie în dormitorul staţiei CFR Mărăşeşti

O societate comercială din Brăila, specializată în afacerile cu statul, va încasa lunar în jur de 5.600 lei pentru a face curăţenie în dormitorul personalului CFR Călători din Staţia Mărăşeşti u firma se numeşte Astru Grup SRL şi are în portofoliu mai multe contracte asemănătoare încheiate cu CFR u Astru Grup a fost înfiinţată în 2007 de soţii Tamara Cristina Dumitrescu şi Claudiu-Stelian Dumitrescu iar după doi ani, în 2009, şi-a întrerupt activitatea u a revenit pe piaţă un an mai târziu, în 2010, iar de atunci contractele cu statul s-au ţinut lanţ u în 2012, cei doi patroni s-au ales cu plângeri penale din partea ITM Galaţi deoarece au folosit muncă la negru.

Astru Grup SRL din Brăila a primit un angajament în valoare de 66.959,52 lei la care se adaugăTVA pentru prestări servicii de salubrizare în dormitorul staţiei CFR Mărăşeşti. Contractul i-a fost încredinţat în urma unei proceduri de achiziţie publică organizată de SNTFC „CFR Călători“ SA în urmă cu o lună. Potrivit caietului de sarcini, furnizorul de servicii trebuie să măture şi să aspire, zilnic, o suprafaţă de aproximativ 316 metri pătraţi, de pardoseală şi mochete, să curăţe praful de pe mobilier şi pervazuri, să aerisească încăperile, să golească coşurile de gunoi, să spele şi să dezinfecteze instalaţiile sanitare din toalete şi cabinele de duş. De asemenea, periodic trebuia să schimbe lenjeriile folosite de personalul găzduit în dormitor şi să le spele. Practic este vorba de o activitate pe care o prestează o menajeră sau o femeie de serviciu într-o locuinţă mai mare. Doar că reprezentanţii CFR Călători n-au dorit să angajeze o femeie de serviciu pe care s-o plătească cu un salariu lunar de de 1.500 maximum 2.000 de lei pe lună. În schimb, au decis să externalizeze serviciile şi să încredinţeze contractul unei societăţi comerciale, pentru un an de zile, pentru o sumă mult mai mare. Valoarea serviciilor ce urmează a fi prestate în staţia Mărăşeşti a fost estimată de comisia de achiziţie la suma de 67.103,36 lei plus TVA.

Pentru fiecare metru pătrat aspirat sau măturat Astru Grup va încasa 0,58 lei plus TVA.

Astru Grup SRL din Brăila a fost singurul operator economic care s-a prezentat cu o ofertă de preţ la licitaţia organizată de CFR Călători şi, în mod firesc au şi câştigat. Preţul oferit de brăileni a fost, după cum am mai arătat, de 66.959,52 lei la care se adaugă TVA, cu 143,84 lei mai mic decât valoarea estimată. În urma unui calcul simplu rezultă că pentru fiecare metru pătrat aspirat sau măturat Astru Grup va încasa 0,58 lei plus TVA.



Cine sunt cei de la Astru Grup SRL din Brăila



SC Astru Grup SRL a fost înfiinţată în 2007şi este deţinută în proporţie de 50 – 50% de soţii Tamara Cristina Dumitrescu şi Claudiu Stelian Dumitrescu. Firma are ca obiect de activitate „Activităţi generale de curăţenie a clădirilor“. În 2009, după doi ani de la înfiinţare, Astru Grup şi-a suspendat activitatea pentru o perioadă de un an, revenind în afaceri în 2010. Din acest an au început să curgă şi contractele cu statul, respectiv cu primăriile din Galaţi, Buzău şi Brăila, dar şi cu CFR.

În 2011, la două luni după ce a pus mâna pe contractul de salubrizare a pieţelor agro-alimentare de pe raza municipiului Galaţi, firma a fost controlată de inspectorii din cadrul ITM care au descoperit că foloseşte angajaţi fără contracte de muncă. Patronii Astru Grup, Tamara Cristina Dumitrescu şi Claudiu Stelian Dumitrescu, au respins acuzaţiile dar, cu toate acestea, s-au ales cu dosare penale.

În 2014, firma a câştigat o licitaţie pentru un contract cu o valoare de circa 42.500 euro, la Regionala CFR Braşov, pentru servicii de salubrizare şi curăţenie în gările şi dormitoarele regionalei. În acest an, chiar în luna ianuarie firma din Brăila împreună cu Euro Construct SA din Constanţa au pus mâna pe o altă lucrare în valoare de 234.988,35 de lei pentru servicii de curăţenie în dormitoarele şi sediile administrative ale Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători (SRTFC) Constanţa.

Anul trecut, Astru Grup SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 2.326.888 lei şi un profit net de doar 1.321 lei cu un număr de 120 de salariaţi. (I. SCLAVONE)